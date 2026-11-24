Mais de 150 empresas e mais de 2.000 participantes estiveram este domingo, 22 de novembro, na primeira edição portuguesa da Corrida das Empresas Quirónprevención, que teve lugar no Beato Innovation District, em Lisboa. A iniciativa, organizada pela Lastlap, assinalou a chegada a Portugal de um evento com 26 anos de história em Espanha, reunindo profissionais de diferentes setores de atividade em torno do desporto, da saúde e do espírito de equipa.

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Em Portugal, já se perspetiva a segunda edição depois de uma manhã de domingo de sol e de boa disposição, com os participantes a destacarem o percurso da corrida e caminhada e sobretudo a boa organização da Running Village, instalada junto à zona de partida e chegada, funcionou como ponto de convívio, ativação de marcas e networking, prolongando a experiência para além da participação nas provas.

A prova foi disputada em duas modalidades: corrida de 10 quilómetros e caminhada de 5 quilómetros. Na vertente competitiva, os participantes puderam inscrever-se individualmente ou em equipas de dois, três ou quatro elementos, distribuídas pelas categorias masculina, feminina e mista.

“A adesão que tivemos nesta primeira edição demonstra que as empresas portuguesas reconhecem cada vez mais a importância de investir no bem-estar dos seus colaboradores e de criar oportunidades para fortalecer as relações entre equipas. Queremos que a Corrida das Empresas seja muito mais do que um evento desportivo: queremos que seja um ponto de encontro entre pessoas e organizações, onde se promovem hábitos saudáveis, espírito de equipa e um sentimento de pertença. Os mais de 2.000 participantes e as mais de 150 empresas que se juntaram a esta estreia são um excelente ponto de partida para construir o futuro desta iniciativa em Portugal. Para o ano, queremos muito mais”, afirma Luís Sepúlveda, CEO da Lastlap.

Empresas de várias setores e todo o país

A diversidade das empresas participantes refletiu a transversalidade da iniciativa e a capacidade de mobilização de diferentes setores da economia portuguesa. Entre as mais de 150 organizações representadas estiveram empresas dos setores da energia e indústria, como a Galp, a Tabaqueira, a Fertiberia e a Stellantis; da consultoria e auditoria, como a EY e a Deloitte; e dos serviços financeiros, com a participação do BPI. A estas juntaram-se organizações das áreas jurídica e tecnológica, como a DLA Piper e a Icentia, bem como entidades do terceiro setor, como a Operação Nariz Vermelho.

Uma representação que reuniu grandes grupos empresariais, multinacionais, empresas de serviços e organizações sem fins lucrativos, demonstrando como o desporto pode funcionar como ponto de encontro entre realidades profissionais distintas, promovendo relações interpessoais, espírito de equipa e partilha de experiências fora do contexto habitual de trabalho.

Os premiados e os prémios

Na classificação individual masculina, Ricardo Parada alcançou o primeiro lugar, com um tempo de 34 minutos e 43 segundos, enquanto Marina Domingues liderou a classificação feminina, ao completar a distância em 37 minutos e 25 segundos. Na prova de equipas, João Rebelo (34m42s) e Catarina Carvalho (45m00s) registaram os melhores tempos individuais nas categorias masculina e feminina, respetivamente. Classificação completa aqui.









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Os vencedores foram distinguidos em palco por Vasco Anjos, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa e por Bruno Tristão, em representação do Real Hotels Group (RHG). O grupo hoteleiro, que já tinha oferecido descontos aos participantes, distribuiu 34 vouchers destinados a premiar os participantes e as empresas vencedoras. As equipas masculinas e femininas classificadas em primeiro lugar nas categorias de dois, três e quatro elementos receberam vouchers para uma experiência gastronómica para duas pessoas no 550º Restaurant & Bar. Já as equipas mistas vencedoras tiveram acesso a vouchers para um Menu Executivo para duas pessoas no Hotel Real Palácio.

Várias marcas juntaram-se à iniciativa pioneira

A iniciativa contou ainda com o apoio de várias marcas parceiras, que contribuíram para a experiência proporcionada aos participantes. A BMW associou-se ao evento como parceira de mobilidade, assegurando a presença de viaturas e motas na operação da prova, enquanto a Nestlé e a yfood estiveram ligadas à componente de alimentação e nutrição, com inclusão de produtos nos kits de atleta e ativação de marca na Running Village, com mais ofertas para todos os que participassem. A Corrida das Empresas contou ainda com o apoio da Decathlon Portugal.

Com 26 anos de experiência na organização da Corrida das Empresas em Espanha, onde o evento se consolidou como uma iniciativa de referência na promoção da atividade física em contexto corporativo, a Lastlap pretende agora desenvolver o conceito em Portugal, dando continuidade à aproximação entre o universo empresarial e a prática desportiva.

A estreia nacional deixa assim as bases para a continuidade da iniciativa, que procura transformar a atividade física numa oportunidade de mobilização das organizações, reforçando as relações entre colegas e promovendo hábitos de vida saudáveis no contexto profissional.