Na Alameda de Cartes, em Campanhã, as escavadoras revolvem a terra e os camiões e maquinaria cruzam o estaleiro de obra, onde já decorre a bom ritmo a construção de 331 casas para arrendamento acessível até 2029. O projeto vai custar 27 milhões de euros aos cofres da Câmara do Porto em rendas ao longo de dez anos e mais 55 milhões de euros aos promotores Sonae Sierra e Solive.

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O investimento de 55 milhões de euros será assegurado pela Sonae Sierra e pela Solive, com financiamento da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Abanca, em partes iguais. A informação foi confirmada ao ECO/Local Online por Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, à margem da cerimónia de lançamento da primeira pedra.

Esta terça-feira, no arranque simbólico da obra do empreendimento “Cartes Living”, apontado pelas duas empresas e pela autarquia como sendo o “maior projeto build to rent do país“, o presidente da Câmara do Porto garantiu que as rendas serão ajustadas aos rendimentos dos agregados. “Nenhuma família pagará mais do que 35% daquilo que é o seu rendimento”, afiançou Pedro Duarte, explicando que o programa prevê uma taxa de esforço de 35%, sendo a diferença suportada pelo município.

Ao todo, a autarquia vai pagar 27 milhões de euros aos promotores e donos do terreno, a Sonae Sierra e a Solive, durante os primeiros dez anos da parceria, que se pode estender durante 25 anos. Mas o valor não representa um encargo líquido integral para os cofres municipais. O autarca social-democrata usa como exemplo a atual “experiência do programa municipal de arrendamento acessível, em que cerca de 45% das famílias pagam na íntegra a renda, enquanto as restantes beneficiam de apoio do município“.

“Cartes Living”, projeto “Buid to Rent”, da Sonae Sierra e Solive em parceria com a Câmara do Porto”O investimento municipal é controlado”, afiançou, considerando que esta parceria público-privada (PPP) com a Sonae Sierra e a Solive cumpre o objetivo de colocar no mercado casas a preços inferiores aos praticados no arrendamento privado na cidade.

As condições do contrato desta parceria público-privada (PPP) poderão ser reavaliadas ao fim da primeira década. “Vale a pena daqui a dez anos percebermos como evoluiu a crise da habitação“, afirmou Pedro Duarte, admitindo que nessa altura será possível voltar a analisar o modelo e as necessidades da cidade.

Nenhuma família pagará mais do que 35% daquilo que é o seu rendimento. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

A partir de 2029, as 331 famílias deverão pagar rendas entre os 536,76 euros e os 971,28 euros das casas com tipologias entre T0 e T3, cada uma com cozinha equipada e lugar de garagem. O projeto prevê ainda cedências de cerca de 9.200 metros quadrados destinados a diversas infraestruturas, e outros 6.100 metros quadrados para áreas verdes.

Através do programa “Porto com Sentido”, o município assume o papel de arrendatário junto dos dois investidores.

A localização em Campanhã é apontada por Pedro Duarte como uma das mais-valias do investimento. A freguesia deverá beneficiar de novos investimentos em infraestruturas de transporte, incluindo a expansão do metro e a passagem da linha ferroviária de alta velocidade. O autarca social-democrata acredita que o empreendimento poderá funcionar como “uma âncora para o desenvolvimento” desta zona oriental da cidade.

Apesar do aumento da construção, o autarca eleito pela coligação PSD/CDS/IL reconhece que a pressão sobre o mercado habitacional não desaparece apenas com o reforço da oferta. A dimensão reduzida do território do Porto e a procura que continua a atrair à cidade tornam necessária, na sua perspetiva, uma intervenção pública que permita preservar a diversidade social e evitar que as famílias de rendimentos intermédios sejam empurradas para fora do município.

E a quem se destinam estas 331 casas de arrendamento acessível? Pedro Duarte clarifica: “Este programa é direcionado para a classe média e para jovens que estão num início de carreira, para quem não tem um rendimento ainda significativo, mas que se quer emancipar de casa dos pais ou quer constituir família, e pode ver neste programa de apoio uma solução para a habitação.”

O autarca eleito pela coligação PSD/CDS/IL aproveitou a oportunidade para esclarecer que as candidaturas podem ser feitas através do portal da Porto Vivo, onde cada agregado pode simular, em função dos seus rendimentos, se reúne as condições de elegibilidade.

O presidente da Câmara enquadra o “Cartes Living” na estratégia de reforço da oferta habitacional no Porto. “Nos últimos quatro anos, fomos de longe o município que mais construção teve para nova habitação”, enfatizou.

Numa disputa com a capital, Pedro Duarte assegura que “o Porto construiu, nos últimos quatro anos, 3,3 vezes mais habitação nova do que Lisboa”.

O Porto construiu, nos últimos quatro anos, 3,3 vezes mais habitação nova do que Lisboa. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

Pedro Duarte reconhece que o aumento da construção não tem sido suficiente para fazer baixar os preços no Porto. “Por muito que nós aumentemos a oferta, é muito natural que a procura acompanhe sempre essa oferta”, admitiu.

O autarca defende, por isso, que é necessário reforçar a resposta pública para as famílias que não conseguem aceder ao mercado privado, mas também não reúnem condições para beneficiar de habitação social. O objetivo passa por preservar a diversidade social e evitar que os agregados com rendimentos intermédios sejam empurrados para fora do Porto.

O Cartes Living é o segundo projeto build to rent apresentado publicamente com a presença do autarca, no espaço de nove meses, em Campanhã, no âmbito do Programa Municipal de Arrendamento Acessível. Nos terrenos de uma antiga fábrica estão a ser construídas 124 casas para arrendamento acessível, destinadas a famílias da classe média, e outras 27 para venda no mercado livre. O investimento do grupo Ageas ascende a 18 milhões de euros.