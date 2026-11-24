A petrolífera North American Blue Energy Partners (NABEP), parceira do Governo dos Estados Unidos na Venezuela e dirigida por Alejandro Betancourt, prevê ultrapassar os 250 000 barris por dia de produção no final de 2026. Em outubro, a produção situou-se em cerca de 230 000.

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A empresa explora 17 jazidas desde o acordo de 28 de agosto, que autorizou a sua operação. A sua atividade divide-se entre a bacia do Lago de Maracaibo, no oeste do país, e a Faixa Petrolífera do Orinoco, no leste.

Segundo o seu diretor executivo, Alejandro Betancourt, o oeste contribui com entre 160 000 e 170 000 barris por dia, sendo Petrozamora um dos seus principais ativos. No leste, os campos de Junín Sul, Junín 10 e Zuata 2 ultrapassam os 70 000 barris por dia, aos quais se junta agora o campo Ayacucho 6, recentemente incorporado.

O crescimento assenta na chegada de equipamento de perfuração e estruturas de produção, provenientes sobretudo dos Estados Unidos. Com estes, a empresa prevê concluir a infraestrutura dos novos campos em cerca de 24 meses.

A recuperação das instalações de processamento de crude extrapesado é o outro pilar do plano. A NABEP encomendou à empresa suíça Sulzer equipamentos de separação para a unidade de melhoramento de Petrocedeño, cuja torre de crude ficou danificada num incidente em 2025. O projeto inclui uma nova torre e a renovação das unidades de destilação, com vista a recuperar a capacidade e reforçar a segurança. Além disso, no início de novembro, a empresa voltou a colocar em funcionamento um forno essencial da Faja, que poderá adicionar entre 8 000 e 10 000 barris por dia.

A petrolífera desenvolve também sistemas próprios de produção de energia elétrica para as suas operações, sobretudo no oeste do país, e injeta os excedentes na rede nacional. Numa zona marcada por cortes no fornecimento de energia, estes sistemas garantem a continuidade da produção e contribuem com energia para o sistema elétrico venezuelano.

A NABEP, na qual o Governo dos Estados Unidos detém uma participação de 35%, centra a sua estratégia na recuperação da produção de campos em declínio e no desenvolvimento de novos ativos. É atualmente o terceiro operador petrolífero da Venezuela, atrás da PDVSA e da Chevron.