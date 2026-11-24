A The Navigator Company anunciou um aumento “entre 8% e 12%” nos preços dos produtos tissue — inclui papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha ou toalhas de mão, entre outros — em todos os mercados onde opera, “aplicável às expedições realizadas a partir de 1 de janeiro de 2027”.

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Este novo ajuste “resulta das significativas e persistentes pressões sobre os custos que a indústria enfrenta no atual contexto económico e geopolítico, nomeadamente ao nível da fibra, energia, produtos químicos, logística e restantes matérias-primas”. A estas pressões acresce o aumento dos custos fixos, designadamente com pessoal e serviços, refletindo os efeitos da inflação, acrescenta.

A empresa liderada por António Redondo considera este ajustamento de preços “necessário para assegurar a sustentabilidade do seu modelo de negócio e o equilíbrio económico e financeiro da sua atividade, contribuindo simultaneamente para a resiliência e sustentabilidade da cadeia global de abastecimento e para a continuidade das relações de longo prazo com clientes e fornecedores”.

Na mesma nota enviada às redações, a empresa, que viu os lucros baixarem 45% até setembro devido à quebra na procura e maiores custos de energia, assinala ainda que “continuará a acompanhar de perto a evolução dos diferentes fatores de custo e das condições de mercado, ajustando a sua atuação sempre que necessário”.

Na semana passada, a papeleira tinha anunciado que iria aplicar um aumento de preços na mesma ordem de grandeza também em toda a gama de produtos para embalagens gKRAFT a partir de 4 de janeiro de 2027. O acréscimo abrangerá a marca dedicada a papéis mais sustentáveis que são utilizados para sacos de compras, caixas de cartão ou invólucros.