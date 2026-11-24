A intervenção que começou no verão na Avenida da Liberdade está quase pronta. Os candeeiros serão os mesmos, os bancos são novos, a lembrar o antigo.

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A Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi alvo de trabalhos de manutenção nos espaços verdes, iluminação, mobiliário urbano e pavimentação

Faltam apenas “alguns eixos laterais” para terminarem os trabalhos de pavimentação completa da Avenida da Liberdade, iniciada neste verão. A obra teve um custo total de um milhão de euros, confirmou a vereadora com o pelouro do espaço público na câmara municipal de Lisboa, Joana Baptista, ao ECO Avenida.

O plano de recuperação da Avenida da Liberdade contemplou também a faixa bus, que agora percorre a Praça dos Restauradores até ao Marquês de Pombal.

A ‘lavagem de cara’ da Avenida da Liberdade passou também pela reabilitação dos canteiros da artéria mais movimentada de Lisboa. Começou nos Restauradores e vai chegar ao Marquês de Pombal, onde já é possível ver plantadas mais de 15 mil begónias, outra das medidas que o plano quis levar a cabo.

“Estamos a intervencionar também a iluminação pública e o mobiliário urbano”, explica a vereadora. “Todos os bancos vão ser novos, e mais”, mas, afiança, “com respeito para aquilo que é o passado”. A partir de uma pesquisa ao arquivo da cidade, decidiram-se pelos bancos que foram colocados por Francisco Keil do Amaral, em 1940. “Vão ser instalados nas próximas semanas”, afirma.

“Podia ter feito algo muito mais paliativo, olhar para aqueles bancos, afagá-los e pintá-los, e fazer o meu trabalho, mas acho que não. Acho que aqueles bancos têm toda a dignidade, mas vamos colocar os que respeitam efetivamente a história da cidade”, defende.

A iluminação também respeita o passado da Avenida da Liberdade, mas, neste caso, recupera os candeeiros que já aqui existiam, diz Joana Batista, notando que os exemplares dos Restauradores estão agora a ser recuperados. “É totalmente impossível replicá-los”. “Têm de ser intervencionados, melhorados, na sua pré-existência”. Nova será a parte técnica, com iluminação por LED.

As obras na Avenida da Liberdade eram reclamadas há muito pela Associação Avenida, liderada pelo gestor Eric Van Leuven, que, em entrevista ao ECO Avenida, lembrava que “o eixo central de Lisboa, do Campo Grande ao Terreiro do Paço, foi praticamente todo intervencionado ao longo dos últimos 20 anos, menos a Avenida da Liberdade. E estamos a falar, modéstia à parte, da avenida mais importante do país. Não há turista que venha a Lisboa e não passe pela Avenida da Liberdade”.

A rua está neste momento próxima da ocupação total e projeta para os próximos meses a abertura de quatro lojas do grupo LVMH: Tiffany & Co., a mudança da Bulgari para o edifício onde esteve o antigo BES, a Loro Piana e a Celine.