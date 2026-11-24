A Iniciativa Liberal pretende que a Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental (UTAO) realize “uma avaliação do impacto orçamental” das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 aprovadas na especialidade. O anúncio surge depois de o documento ter sido aprovado em votação final global, com a abstenção do PS.

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“Foram aprovadas numerosas propostas de alteração, de diferentes partidos e com diferentes maiorias, que aumentam a despesa ou reduzem a receita sem quantificação rigorosa e sem que ninguém assuma a responsabilidade pelo seu custo. Várias criam encargos permamentes: atualizações de pensões que deixam de ser pontuais, novos mecanismos de progressão nas carreiras, integração de trabalhadores na Administração Pública e novas garantias e programas públicos. O seu impacto agregado nunca foi apurado de forma oficial”, refere o partido num comunicado.

Os partidos aprovaram múltiplas alterações à proposta entregue pelo Governo em outubro, incluindo algumas bandeiras da oposição, como o regresso do ‘IVA zero’ a partir de janeiro, um novo acelerador de carreiras que para funcionários públicos subirem de posição remuneratória, a abertura de concursos para postos ocupados por trabalhadores contratados ao abrigo do PRR que corresponsam a necessidades permanentes, entre outras. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, estima agora um défice de 0,2% do PIB em 2027, em contraposição ao excedente de 0,1% que previa anteriormente.

Lembrando que “tem alertado reiteradamente para o crescimento da despesa do Estado acima da capacidade da economia que a financia”, a Iniciativa Liberal quer que a UTAO identifique “todas as propostas de alteração com impacto na despesa ou na receita”, indicando os partidos que a viabilizaram e estime o “impacto de cada uma, e do seu conjunto, na despesa e no saldo orçamental das Administrações Públicas em 2027”.

O partido quer ainda que esta unidade do Parlamento faça a distinção “entre medidas de efeito temporário e medidas de efeito permanente”, estime o aumento de trabalhadores públicos que resultará das propostas aprovadas, calcule “o efeito do conjunto das alterações na trajetória da despesa líquida” face aos compromissos do país com Bruxelas e identifique as propostas cujo impacto não é possível quantificar.

“Uma divergência desta natureza não deve resolver-se pela troca de acusações entre quem propôs a despesa e quem a inscreveu no Orçamento, mas por números”, entende o partido presidido por Mariana Leitão.

O Orçamento do Estado para 2027 foi aprovado esta terça-feira à tarde com votos a favor, unicamente, do PSD e do CDS, e abstenção do PS. O Chega e os restantes partidos da oposição votaram contra.