Um guia para ensinar os condutores a agir em caso de acidente ou avaria numa autoestrada é lançado esta terça-feira por iniciativa da concessionária Brisa, que desde 2024 registou 10 mortos em atropelamentos naquelas vias.

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Entre 2024 e agosto de 2026, a rede da Brisa Concessão Rodoviária registou 10 vítimas mortais e 10 feridos graves em atropelamentos na autoestrada.

Para responder a este problema, a Brisa lança, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), o guia prático AGIR com instruções para reduzir os riscos em caso de acidente ou avaria nas autoestradas, após atropelamentos graves na rede.



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A iniciativa pretende ajudar os condutores a saber como agir até à chegada dos meios de assistência.

O guia AGIR recomenda que, em caso de acidente ou avaria, os condutores liguem os quatro piscas, reduzam a velocidade e retirem o veículo para a berma, encostando-o o mais à direita possível.

Segundo o documento, os condutores devem vestir o colete retrorrefletor antes de saírem da viatura e verificar se existem condições de segurança.

A sinalização deve ser feita com o triângulo a pelo menos 30 metros atrás do carro, mantendo-se o condutor sempre de frente para o tráfego.

O manual aconselha ainda os ocupantes a afastarem-se da via para aguardar assistência atrás da barreira de proteção ou, se não for seguro sair, a permanecerem no interior com o cinto de segurança colocado.

A Brisa alerta também para a importância de evitar permanências desnecessárias na autoestrada, como avaliar danos, discutir responsabilidades ou preencher documentos.

O documento refere que os pedidos de assistência podem ser feitos através da aplicação SOS Autoestradas, da linha de apoio da concessionária através do número 210 730 300 (opção 0) ou, em caso de emergência, através do 112.

Quanto à passagem junto a um acidente sem sinalização, o guia AGIR indica que o condutor deve ligar os quatro piscas, reduzir a velocidade e comunicar a ocorrência depois de garantir a própria segurança.

Se o acidente estiver sinalizado, o documento recomenda que prossiga com atenção e deixe no local apenas quem seja indispensável ao socorro, à proteção ou à remoção.

Citado no documento, o administrador executivo do Grupo Brisa, Manuel Melo Ramos, afirmou que a empresa investe “na manutenção da infraestrutura e numa rede capilar de assistência rodoviária que atua para reduzir a exposição a situações potencialmente graves”.

O responsável acrescentou que o objetivo da empresa é minimizar os riscos para clientes e trabalhadores, sublinhando que a sensibilização é “uma coadjuvante necessária” ao trabalho da concessionária.