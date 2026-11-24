A percentagem dos prémios dos seguros que financia as receitas próprias do INEM vai aumentar dos atuais 2,5% para 4% no próximo ano, uma proposta do PS que impede que a subida seja paga pelos tomadores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Nas votações no quarto dia da especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) que decorrem no Parlamento, o PS conseguiu fazer aprovar uma proposta para atualizar este valor das receitas própria e assim permitir “uma receita certa e imediata” do INEM.

“A percentagem de 4% dos prémios ou contribuições relativas a contratos de seguros, em caso de morte, do ramo ‘Vida’ e respetivas coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos ‘Doença’, ‘Acidentes’, ‘Veículos terrestres’ e ‘Responsabilidade civil de veículos terrestres a motor’, celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente”, pode ler-se.

O PS quis ainda garantir que esta receita adicional “seja afeta prioritariamente aos recursos humanos, à frota e ao financiamento dos meios dos parceiros do INEM“, para que este “possa cumprir cabalmente a missão para a qual foi criado”.

A proposta prevê que as seguradoras “não podem repercutir nos tomadores de seguro, segurados ou beneficiários” o acréscimo resultante desta alteração, sendo punível com uma coima caso isso aconteça.

A fiscalização, a instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das respetivas coimas será da competência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, segundo o texto aprovado.