O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) foi aprovado esta terça-feira, em votação final global, graças à abstenção do PS, sem surpresa. O JPP também se absteve. O PSD e o CDS-PP, os partidos que suportam o Governo de Luís Montenegro, foram os únicos que votaram favoravelmente, enquanto as restantes bancadas rejeitaram o documento.

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A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentado pelo Governo previa um ligeiro excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Porém, após a viabilização na especialidade de 273 iniciativas da oposição, 108 das quais do PS, como a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares no primeiro trimestre, isenção de mais-valias na venda de imóveis até 300 mil euros para habitação permanente ou o alargamento da tarifa social de energia, o Ministério das Finanças entregou, na tarde desta terça-feira, documentos que atualizam as previsões oficiais.

Assim, o Ministério das Finanças passou a prever um défice de 0,2% do PIB no próximo ano. Durante o plenário, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, acusou a oposição de ser responsável por uma “perda no saldo de 800 milhões de euros”. Desta forma, e de acordo com as novas projeções do Executivo, o saldo do próximo ano irá passar de positivo a um défice de 0,2%, correspondente a 525 milhões de euros.

De acordo com os documentos agora entregues, o Governo prevê agora arrecadar menos receita fiscal para o Estado do que em outubro. Nas novas previsões, o aumento da receita é de 3,2% face a 2026, para 69.972 milhões de euros, contra os 4,2% previstos anteriormente. As duas principais diferenças reside no ISP e no IVA.

O Ministério das Finanças projeta uma quebra de 8,7% na receita com ISP para 3.296 milhões de euros e que o montante arrecadado com IVA suba apenas 4,6%, totalizando 30.083. Valores que comparam com taxas de crescimento de 5,2% e 5,5% inscritos na proposta entregue pelo Executivo em outubro.

Porém, durante o discurso de encerramento do debate, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu que o Governo vai fazer a “execução orçamental que interessa à vida das pessoas”. “Se nós não fizéssemos nada e executássemos as propostas do Partido Socialista e do Chega, teríamos um défice de 0,2%. Mas nós não vamos ter esse défice”, afirmou. O Governo vai trabalhar para corrigir “os erros, as irresponsabilidades, as incoerências e as inconsistências” da oposição, acrescentou.

Montenegro disse que o Executivo enfrentará a “tempestade política” provocada pela oposição “com serenidade, com responsabilidade e com firmeza”. Prometeu continuar a valorizar o trabalho, investir na educação e na saúde, modernizar a economia, reformar o Estado e desenvolver a mobilidade.

E garantiu: “O Governo tudo fará para evitar uma crise política e constitucional. O Governo tudo fará, fará mesmo tudo, para distinguir a natureza impositiva da natureza recomendatória de algumas das normas que foram aprovadas pela oposição”, afirmou Luís Montenegro.

As críticas do primeiro-ministro ao PS e ao Chega tocaram as principais medidas que não estavam nos cenários do Executivo da AD, das rendas ao IVA zero do cabaz essencial. “As vossas propostas são más para a vida das pessoas e do país”, disse aos partidos de André Ventura e José Luís Carneiro

Antes, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, já tinha acusado PS e Chega de tentarem governar a partir da Assembleia da República e de não terem “maturidade, responsabilidade nem seriedade política”. Hugo Soares defendeu o Orçamento do Estado para 2027 e criticou o que classificou como “total desnorte” dos dois partidos, que votaram em conjunto várias propostas durante a discussão orçamental.

“Portugal não precisa de somar às dificuldades que já tem uma crise política”, afirmou Hugo Soares, no discurso de encerramento do debate. “O Governo foi aqui viabilizado, não deve ser aqui bloqueado”, defendeu, pedindo à oposição que ocupe o seu lugar e apresente uma alternativa.

O social-democrata acusou o PS de procurar governar a partir do Parlamento com o apoio do Chega, numa aliança que apelidou de “gerinsonsa” e “bloco fatal”. “Os portugueses despejaram o Partido Socialista do Governo. O Chega quer abrir-lhe a porta do Governo através do Parlamento”, afirmou.

Do lado do Chega, o presidente do partido, André Ventura, pediu a Luís Montenegro “que se deixe de vitimizações” e que governe com o Orçamento do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) que sair da votação, na especialidade, da Assembleia da República.

Segundo André Ventura, o país “precisa de um primeiro-ministro que se deixe de vitimizações e que governe com o Orçamento que sair deste Parlamento”. “É impossível dizermos às pessoas que temos uns 400 milhões para a REN e não temos para as suas pensões”, referiu o líder do Chega.

Contrariando as acusações de Luís Montenegro e de Hugo Soares de o PS empurrar o país para um défice orçamental com a aprovação de medidas em coligação negativa com o Chega, o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, defendeu que o Orçamento sai da Assembleia com “mais de 99,9%” da despesa e da receita igual ao que o Governo apresentou e com o mesmo saldo orçamental.

Por isso, descartou responsabilidades sobre um eventual défice: “O Governo tem todas as condições, sem qualquer desculpa, para apresentar os resultados que prometeu. O Governo não tem álibis. Se o país entrar em défice no próximo ano, como já alertaram a Comissão Europeia e o Conselho das Finanças Públicas, só há um responsável: o próprio Governo.”

(Notícia atualizada às 18h57)