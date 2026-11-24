Exclusivo Ordem dos Advogados trava entrada de fundos de investimento em sociedades de advogadospremium
Parecer da Ordem dos Advogados concluiu que uma sociedade comercial espanhola, com capital detido por fundos de investimento, não pode tornar-se sócia maioritária de uma firma de advogados.
A Ordem dos Advogados (OA) considera que uma sociedade comercial constituída em Espanha, cujo capital é parcialmente detido por fundos de investimento, não pode adquirir uma participação maioritária numa sociedade de advogados portuguesa, nem sequer na qualidade de sócia não profissional. A conclusão consta de um parecer aprovado pelo Conselho Geral a 14 de outubro - a que o ECO teve acesso - que analisa os limites legais à entrada de entidades estrangeiras no capital de sociedades de advogados em Portugal.
O documento responde a um pedido apresentado por uma sociedade comercial espanhola, representada por uma sociedade de advogados portuguesa. A identidade das entidades envolvidas foi omitida no parecer.
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Ordem dos Advogados trava entrada de fundos de investimento em sociedades de advogados
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