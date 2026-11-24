A Ordem dos Advogados (OA) considera que uma sociedade comercial constituída em Espanha, cujo capital é parcialmente detido por fundos de investimento, não pode adquirir uma participação maioritária numa sociedade de advogados portuguesa, nem sequer na qualidade de sócia não profissional. A conclusão consta de um parecer aprovado pelo Conselho Geral a 14 de outubro - a que o ECO teve acesso - que analisa os limites legais à entrada de entidades estrangeiras no capital de sociedades de advogados em Portugal.

O documento responde a um pedido apresentado por uma sociedade comercial espanhola, representada por uma sociedade de advogados portuguesa. A identidade das entidades envolvidas foi omitida no parecer.