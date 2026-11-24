Direto Carneiro desresponsabiliza PS: “Se país entrar em défice no próximo ano só há um responsável: o próprio Governo”
Chegou o dia da votação final global do Orçamento do Estado para 2027, após mais de 300 propostas de alteração à proposta orçamental apresentadas na especialidade.
O debate e votação final global do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) tem lugar esta terça-feira na Assembleia da República, depois de quatro dias de discussão entre os deputados, que culminaram com várias derrotas para o Governo liderado por Luís Montenegro.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Os partidos apresentaram mais de 2.800 propostas de alteração ao documento, tendo sido aprovadas mais de 300 iniciativas, a maioria das quais da oposição. O PS consagrou-se com o vencedor das votações ao fazer conseguir aprovar o maior número de medidas com mais peso.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Carneiro desresponsabiliza PS: “Se país entrar em défice no próximo ano só há um responsável: o próprio Governo”
{{ noCommentsLabel }}