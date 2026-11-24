O debate e votação final global do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) tem lugar esta terça-feira na Assembleia da República, depois de quatro dias de discussão entre os deputados, que culminaram com várias derrotas para o Governo liderado por Luís Montenegro.

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Os partidos apresentaram mais de 2.800 propostas de alteração ao documento, tendo sido aprovadas mais de 300 iniciativas, a maioria das quais da oposição. O PS consagrou-se com o vencedor das votações ao fazer conseguir aprovar o maior número de medidas com mais peso.