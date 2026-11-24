O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ainda não autorizou a transferência de cerca de 60 mísseis intercetores Patriot que Washington já tinha acordado fornecer à Ucrânia, apesar de Kiev e dos seus aliados ocidentais terem financiado parte das entregas, numa altura em que a Ucrânia continua a enfrentar dificuldades para reforçar as defesas aéreas perante a intensificação dos ataques russos.

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O lote inclui intercetores PAC-3, com entregas previstas entre setembro e dezembro, e cerca de 20 mísseis PAC-2, uma versão mais antiga do sistema. Alguns dos mísseis encontram-se em arsenais europeus, embora a sua exportação ou reexportação dependa de autorização norte-americana.

De acordo com o Financial Times, que cita três pessoas familiarizadas com o processo, nenhuma das remessas de PAC-3 previstas para este período recebeu ainda autorização para transferência.

Contudo, um porta-voz do Departamento da Defesa disse ao jornal britânico que não houve alterações na política norte-americana de apoio à Ucrânia. “O Departamento da Guerra prosseguiu múltiplas linhas de esforço paralelas para acelerar a cooperação industrial transatlântica no sistema de defesa aérea e antimíssil Patriot com os parceiros europeus e a Ucrânia, e continua esse trabalho até hoje”, referiu o responsável.

Na segunda-feira, o presidente da Ucrânia alertou que os serviços de informações ucranianos indicaram que os russos estão a preparar novos ataques e sublinhou a urgência desses sistemas. “É importante que os Estados Unidos e outros países dos quais depende o fornecimento de intercetores antibalísticos para proteger as nossas cidades e infraestruturas também prestem atenção a estes avisos”, afirmou Volodymyr Zelensky, durante um discurso dirigido ao povo ucraniano, citado pelo jornal britânico.

O atraso estende-se também ao processo para permitir que Kiev produza os seus próprios intercetores Patriot. Em setembro, o líder ucraniano afirmou que Donald Trump concedeu a Kiev licenças para a produção mísseis de defesa aérea Patriot. Na altura, Zelensky estimou que o início da produção poderia demorar entre um ano e um ano e meio.

Europa procura alternativas

A demora na autorização das transferências surga numa altura em que os aliados europeus procuram formas de acelerar o fornecimento de intercetores à Ucrânia. A Comissão Europeia tem pressionado os Estados-membros a cederem Patriot dos seus próprios arsenais para reforçar a defesa ucraniana, em troca de receberem posteriormente mísseis provenientes de encomendas ucranianas já contratualizadas.

A escassez de intercetores está também a acelerar a procura de alternaticas europeias, com a Ucrânia a pressionar os parceiros para avançarem com o desenvolvimento do Freyja, um sistema antimíssil balístico que pretende oferecer uma alternativa aos Patriot norte-americanos.

“Relativamente ao projeto do míssil antibalístico Freyja, a Ucrânia fez o que tinha a fazer”, afirmou Volodymyr Zelensky em outubro.

Apesar dos esforços para aumentar a disponibilidade de armamento, a dependência dos Estados Unidos mantém-se. No mês passado, Washington aprovou uma venda de 500 mísseis PAC-3 à Ucrânia, avaliada em cerca de 2,1 mil milhões de dólares. Porém, as entregas só deverão começar no início da década de 2030, o que deixa Kiev dependente de outras remessas para responder às necessidades mais imediatas.