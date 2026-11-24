Depois de três dias intensos de derrotas para o Governo, o quarto dia de votações de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) fica marcado pela aprovação de mais de 130 iniciativas, num guião que também é um dos maiores dos cinco dias. Depois da troca de acusações entre PS e Governo relativamente ao impacto nas contas públicas das medidas que já foram aprovadas durante a manhã desta segunda-feira, as votações ficaram marcadas por menos celeuma entre os partidos.

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Mesmo assim, ainda houve espaço para promessas futuras. Ainda antes das votações, durante a manhã no final do debate, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, garantiu que o maior partido da oposição vai apresentar “nas próximas semanas uma baixa dos impostos sobre as rendas”, com críticas à mistura. “É esta a direita social, esquecida pelo CDS e nunca conhecida pela iniciativa liberal, porque só conhecem os ricos, que se lixem os pobres“, disse.

As afirmações do deputado do maior partido da oposição aumentam ainda mais a incerteza sobre como vai o Chega votar a lei do arrendamento na especialidade. A discussão foi interrompida com o processo parlamentar do OE2027, mas deverá retomar em breve. O partido tem evitado dizer como pretende votar.

Horas depois seria conhecido o sentido de voto do Chega na votação final. Em entrevista à TVI/CNN Portugal, o presidente do partido, André Ventura, confirmou que irá votar contra e acusou o Governo de apostar numa “vitimização artificial” e tentar provocar uma crise política.

No quarto dia de votações foram aprovadas 134 propostas de alteração ao OE2027, 113 das quais da oposição. O PSD e o CDS-PP conseguiram ver viabilizadas 21 iniciativas, mas o vencedor do dia foi o PS, com 56 propostas aprovadas. Já o Chega viu terem “luz verde” 30 propostas, o Bloco de Esquerda 14, o Livre cinco, o PCP três, o JPP três e a IL duas.

Ao contrário do que chegou a estar previsto, as votações das propostas de alteração ao OE2027 terminaram esta segunda-feira, com os habituais agradecimentos aos assessores da Comissão, serviços da Assembleia da República e jornalistas, não sendo necessário prolongar os trabalhos até à manhã de terça-feira. Assim, o dia ficará marcado pela discussão das normas avocadas, com as respetivas votações, seguindo-se o encerramento do debate na especialidade do OE2027, com a votação final global.

Emigrantes pensionistas que regressem a Portugal com “bónus” fiscal

Entre as principais medidas aprovadas na segunda-feira está o alargamento do programa Regressar aos emigrantes pensionistas que regressem a Portugal em 2027. A proposta do PS indica que, para terem acesso a este regime, os pensionistas terão de cumprir os seguintes requisitos: cinco anos de não residência, tornarem-se fiscalmente residentes entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2032, e ter a situação tributária regularizada. Quem tenha solicitado a inscrição como residente não habitual fica excluído do Regressar.

Assim, “durante cinco anos, os rendimentos de pensões obtidos no estrangeiro e tributáveis em Portugal ficam excluídos de tributação em IRS: na totalidade até ao limite superior do sétimo escalão da tabela geral de taxas e em 50% na parte que exceda esse limite e até ao limite superior do oitavo escalão. A parte da pensão acima deste montante não beneficia de exclusão”, explicam os socialistas.

Há outro regime com mudanças. Desta vez pela mão dos partidos que apoiam o Governo, o PSD e o CDS-PP, foi aprovada a redução do investimento mínimo necessário a um cidadão estrangeiro em investigação científica para aceder à autorização de residência conhecida por “vistos gold”, que vai baixar de 500 mil para 250 mil euros. A iniciativa aplica-se aos pedidos de Autorização de Residência para Investimento (ARI) apresentados a partir de maio do próximo ano.

Depois de terem aprovado, por proposta do Chega, que a RTP terá de assegurar a transmissão de espetáculos tauromáquicos nos seus serviços de programas de televisão, os deputados voltaram a debruçar-se sobre o canal público. O Governo terá de pedir, no próximo ano, uma auditoria à rede de correspondentes da RTP e a empresa passará a estar obrigada a divulgar publicamente anualmente o custo de cada canal de televisão e estação de rádio.

A iniciativa do Chega prevê que o Governo garanta, através da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a publicação integral do relatório final da auditoria à RTP. Já sobre a segunda proposta, do PS, a informação deve incluir o custo total anual de funcionamento e exploração, os valores de audiência ou consumo (expressos em horas de visionamento, escuta ou utilização, consoante a natureza do serviço e o custo por hora) e o custo por hora de visionamento, escuta ou utilização. A metodologia de cálculo terá de ser “determinada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e assegura a comparabilidade, a transparência e a fiabilidade dos indicadores publicados”.

Auditoria às concessões rodoviárias e financiamento do sistema de bilhetes de transporte

No próximo ano, o Governo terá ainda de promover uma auditoria às concessões rodoviárias, devendo ser remetido ao Parlamento e ao Tribunal de Contas até ao final de setembro. Com a viabilização da iniciativa do Bloco de Esquerda, o Executivo terá de avançar com os procedimentos necessários a esta auditoria técnica, financeira e jurídica independente a todos os contratos de concessão e de subconcessão rodoviária do Estado em vigor, incluindo os das travessias rodoviárias do Tejo.

Já pela mão do Chega, o financiamento para a operabilidade de um sistema integrado dos bilhetes dos transportes públicos terá de avançar no próximo ano. Assim, o Governo tem de assegurar, através do Fundo para a Mobilidade e Transportes, o “financiamento da integração das autoridades de transportes e dos operadores de transporte público de passageiros na plataforma nacional 1bilhete.pt”.