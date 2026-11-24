O PS acusou esta terça-feira o Governo de “esconder” um ganho de 500 milhões de euros em receita com o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) e que, devido a uma alteração que obriga o Governo a ir ao Parlamento para aumentar as taxas unitárias deste imposto, o país vai ter um défice. As declarações são do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, antes da votação global final do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que foi aprovado.

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“Havia um aumento de 500 milhões de euros de impostos sobre a gasolina e o gasóleo que o Governo tirou do Orçamento porque era obrigado a vir ao Parlamento“, argumenta. Ao “retirar da receita” este ganho, o resultado é um défice de 525 milhões de euros, ou 0,2% do PIB, ao invés dos 0,1% inscritos pelo Governo na proposta de OE2027.

Havia um aumento de 500 milhões de euros de impostos sobre a gasolina e o gasóleo que o Governo tirou do Orçamento porque era obrigado a vir ao Parlamento. Eurico Brilhante Dias Líder parlamentar do PS

Esta alteração no ISP resulta de uma iniciativa do PS à revelia do Governo, que prolonga até 31 de dezembro de 2027 os limites máximos das taxas unitárias do ISP aplicáveis no continente à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário que se encontram em vigor neste momento, até 31 de dezembro de 2026. Deste modo, qualquer aumento terá de passar pelo Parlamento.

É esta alteração que obriga, no entender do líder parlamentar socialista, o Governo a prescindir de 500 milhões de euros em receita de ISP, “um aumento da tributação de combustíveis, que estava escondida no orçamento“. Por outras palavras, explicou Eurico Brilhante Dias, “o défice orçamental é o equivalente ao facto de o Governo não querer vir ao Parlamento” para aumentos do ISP.

Respondendo ao deputado socialista, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou que o PS e o Chega estão a “inviabilizar o mecanismo que existe desde março” para o Governo poder reduzir o ISP de forma temporária e acusou os dois partidos de serem os responsáveis por um défice de 0,2%.