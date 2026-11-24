O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou esta terça-feira a Ucrânia de ignorar o apelo do homólogo norte-americano, Donald Trump, para cessar os ataques contra refinarias russas e garantiu que Moscovo responderá a essas ações.

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“Observamos que o regime de Kiev prossegue os ataques contra as nossas refinarias. Apesar do apelo e do pedido direto do Presidente norte-americano para que cessem estes ataques, as autoridades de Kiev não seguem esse conselho”, afirmou Putin, numa reunião sobre o desenvolvimento do setor energético.

O chefe do Kremlin acrescentou que “tudo continua como se nada tivesse acontecido”, numa referência aos ataques ucranianos contra várias refinarias russas nos últimos dias. “A este respeito, quero assinalar que as represálias da nossa parte são inevitáveis e todos devem sabê-lo”, avisou Putin.

O Presidente russo garantiu que a escalada dos ataques, que atribuiu à Ucrânia e situou no início de junho, não é suscetível de provocar danos críticos à Rússia.

“No entanto, proponho hoje debater as medidas adicionais que devem ser adotadas para melhorar a segurança das refinarias de petróleo e proteger os trabalhadores dessas instalações”, afirmou ainda o líder do Kremlin.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha anteriormente assegurado que Kiev conseguiu reduzir para metade a capacidade de refinação de petróleo da Rússia.

Putin sustentou, por seu lado, que os ataques ucranianos não são capazes de comprometer a posição da Rússia no mercado energético, assegurando que o país está a diversificar geograficamente os seus parceiros comerciais.