No rescaldo da aprovação de um Orçamento do Estado para 2027 com várias alterações introduzidas pela oposição — e com as quais o Governo discorda –, o ministro das Finanças afirmou esta terça-feira à noite que “cada uma delas será agora analisada”, recusando confirmar se as famílias poderão contar mesmo com uma isenção de IVA sobre alguns bens alimentares a partir de janeiro, conforme aprovou o PS e o Chega.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Afirmando que todas as opções, “por definição, estão sempre em cima da mesa até se tomar uma decisão”, Joaquim Miranda Sarmento disse, em entrevista à CNN Portugal, que o Governo “analisará cada uma das propostas que o Parlamento aprovou e tomará as decisões”.

“Nós iremos analisar cada uma das situações, tomar decisões, procurando as melhores políticas públicas e o equilíbrio das contas públicas”, insistiu, numa altura em que o Executivo poderá estar a estudar recorrer ao Tribunal Constitucional para travar algumas das medidas.

O governante criticou ainda a oposição por deixar algumas das alterações “indefinidas”, dando como exemplo, precisamente, o caso do ‘IVA zero’: “O PS fez aquilo de forma tão laxista, tão sem acreditar na medida, que não decidiu que bens alimentares é que estão no ‘IVA zero'”, indicou Joaquim Miranda Sarmento.

Considerando que “a medida é ineficiente”, o ministro recordou o que aconteceu em 2023: “A melancia ficou nos 6% e o melão ficou nos 0%, o que fez que quem come melancia ficasse menos contente e quem come melão ficasse um bocadinho mais contente”, indicou.

Sobre o que poderá o Governo fazer para não ter de executar essa medida, o governante atirou para o Conselho de Ministros: “Nós, sobre isso, cada uma delas será agora analisada e a seu tempo o Governo tomará as decisões. É uma decisão que o governo tomará a seu tempo”, indicou, dizendo ser ainda “muito cedo” e que o Executivo de Luís Montenegro vai agora “refletir”.

De acordo com o jornal Observador, o Governo pondera recorrer ao Tribunal Constitucional para travar algumas das medidas aprovadas na especialidade, incluindo a isenção de IVA ou o bónus das pensões transformado em aumento permanente.