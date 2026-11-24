A elevada complexidade do sistema de tributação, as muitas taxas e taxinhas e as frequentes alterações legislativas aumentam os custos das empresas e contribuem para que Portugal esteja entre os países menos competitivos a nível fiscal, conclui o novo policy paper da Fundação Francisco Manuel dos Santos, defendendo uma reforma do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), no valor de 700 milhões de euros, assente na simplificação do sistema fiscal português, na redução do número de taxas alternativas e no alargamento da base de incidência.

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Da autoria dos economistas Ricardo Duque Gabriel (Reserva Federal norte-americana), Márcia Silva Pereira (Banco de Portugal) e João Quelhas (Universidade de Estocolmo), o estudo conclui que “Portugal pode reforçar a sua competitividade fiscal através de uma reforma que combine taxas de IRC mais baixas com uma base tributável mais ampla, com um custo orçamental contido e sem penalizar as pequenas e médias empresas”, numa altura em que o país está entre os países da OCDE com menor competitividade fiscal.

É neste sentido que os autores propõem uma reforma com três eixos:

Redesenhar a estrutura das taxas de IRC , simplificando a derrama estadual para uma taxa única de 9% sobre lucros tributáveis acima de 17,7 milhões de euros, consolidando os diferentes regimes de taxa reduzida e prosseguindo com a taxa reduzida de 15% e com a redução da taxa geral de IRC para 17% até 2028;

, simplificando a derrama estadual para uma taxa única de 9% sobre lucros tributáveis acima de 17,7 milhões de euros, consolidando os diferentes regimes de taxa reduzida e prosseguindo com a taxa reduzida de 15% e com a redução da taxa geral de IRC para 17% até 2028; Alargar a base de incidência do IRC , eliminando benefícios fiscais e deduções sem eficácia demonstrada, preservando os principais incentivos ao investimento e à investigação e desenvolvimento, como o RFAI e SIFIDE;

, eliminando benefícios fiscais e deduções sem eficácia demonstrada, preservando os principais incentivos ao investimento e à investigação e desenvolvimento, como o RFAI e SIFIDE; Reduzir a complexidade e aumentar a previsibilidade do sistema, simplificando o acesso aos benefícios fiscais, modernizando o reporte das tributações autónomas, garantindo maior estabilidade das regras e reforçando a informação disponível sobre impostos pagos e benefícios utilizados.

“O pacote proposto teria um custo líquido de 701 milhões de euros — o equivalente a menos de 8% da receita total de IRC e derramas e a 0,26% do PIB – e permitiria uma melhoria de sete posições na componente empresarial do Índice Internacional de Competitividade Fiscal, onde o desempenho do sistema fiscal de Portugal é particularmente crítico, ocupando a 36.ª posição entre os 38 países da OCDE, em 2025″, indicam os autores, garantindo que o pacote oferece ganhos líquidos em todas as regiões e setores de atividade.

O pacote combinado de medidas é composto por: redução da taxa geral de 21% para 17%; redução da taxa reduzida de 17% para 15%; simplificação da derrama estadual para uma taxa única de 9% acima de 17,7 milhões de euros de lucro tributável e eliminação de benefícios fiscais sem evidência científica de eficácia, com exceção do SIFIDE e do RFAI, o que permitiria financiar cortes na taxa geral de IRC entre 0,7 e 3,4 pontos percentuais sem impacto nas contas públicas, concluem. Atualmente, sete em cada dez empresas não usam benefícios fiscais pelas dificuldades no acesso.

“O impacto mecânico agregado é de ‑1,13 mil milhões de euros. O custo da reforma da derrama estadual é substancialmente inferior ao da sua eliminação integral, dado que o cenário preserva a taxa de 9%, aplicando-a acima de um limiar inferior ao atual. A resposta comportamental conjunta é superior à soma das respostas individuais, dado que a redução simultânea de várias taxas reforça os incentivos ao reporte de rendimento. Isto reduz o custo líquido estimado para 701 milhões de euros, ou seja, menos de 8% da receita total de IRC e derramas, ou 0,26% do PIB. O custo líquido do pacote é inferior ao da redução da taxa geral isolada, pois a eliminação dos benefícios fiscais financia parcialmente a reforma”, detalham os autores.

Custo orçamental de reformas ao IRC e impacto na competitividade fiscal

Incerteza fiscal pesa

“A estrutura progressiva da taxa de imposto e as múltiplas deduções sobre a sua base fizeram com que, em 2024, a taxa média efetiva de imposto se situasse em 18,6%, abaixo da taxa geral de 21% e muito abaixo da taxa marginal máxima de 31,5%. Esta complexidade é agravada pelas frequentes alterações legislativas”, salientam ainda os autores, apontando que, entre 1989 e 2021, o Código do IRC foi alvo de cerca de 1.355 alterações, o que corresponde a uma média de 42 por ano. Deste total, cerca de 16% foram no sentido do alargamento da base de incidência e da redução da taxa. As restantes alterações incluíram reduções da base, medidas anti-abuso, aumentos de taxa, entre outras.

“Esta incerteza pode comprometer a capacidade de planeamento das empresas, ao dificultar a antecipação de custos e, consequentemente, a tomada de decisões de investimento”, indica o estudo, mostrando que, entre as mais de mil empresas inquiridas no âmbito deste estudo, apenas 18% tinham uma ideia precisa do montante de IRC a pagar referente a esse ano.

Entre as razões para a incerteza fiscal indicadas pelas empresas que apresentaram algum grau de incerteza quanto ao montante de IRC a pagar no final do último ano, os resultados sugerem que essa incerteza decorre de fatores associados à própria estrutura do sistema fiscal. “Em particular, o apuramento dos resultados é identificado como o principal fator, referido por 65% das empresas, sugerindo alguma dificuldade na determinação da base tributável. Seguem‑se as tributações autónomas (32%) e os benefícios fiscais (23%)”.