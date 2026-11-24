A criação de uma autoridade com poderes para impor decisões às seguradoras, o fim de benefícios fiscais para seguros de saúde privados e a entrada de uma estrutura pública na distribuição de seguros são algumas das propostas com maior potencial de alterar o mercado espanhol. PSOE e Frente Amplio apontam para reforço da intervenção sobre a conduta das empresas, mas é o Frente Amplio que apresenta o conjunto mais abrangente de mudanças, incluindo fiscalidade e concorrência pública. PP, Vox e Podemos concentram as propostas identificadas sobretudo nos seguros agrários, embora com diferentes abordagens à cobertura de riscos e à intervenção do Estado. O que pode mudar?

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Frente Amplio — o mais interventivo sobre o setor

Propõe criar uma Autoridade de Defesa do Cliente Financeiro com poderes de inspeção, sanção e decisões obrigatórias sobre seguradoras, financiada por uma taxa às entidades do setor. Quer também eliminar a isenção do Imposto sobre os Prémios de Seguros nos seguros de saúde privados, integrar seguros de vida na reforma do Imposto sobre Sucessões, criar um seguro para cobrir os riscos da transição para agricultura regenerativa e lançar um Banco Postal público que comercialize seguros próprios.

PSOE — reclamações obrigatórias e reforço da proteção pública.

Propõe uma Autoridade de Defesa do Cliente Financeiro, com decisões vinculativas para seguradoras em reclamações até 20 mil euros, e reforçar os seguros agrários. O programa inclui ainda uma garantia pública de acesso ao arrendamento para jovens através de seguros de proteção de pagamentos, propostas para limitar a privatização da saúde e mudanças na relação com as mutualidades alternativas de previdência profissional, com possível impacto em vários segmentos do setor.

PP — expansão dos seguros agrícolas.

Propõe melhorar os seguros agrários e criar um seguro de rendimentos e receitas para agricultores e pecuaristas, protegendo-os contra alterações do mercado. A proposta reforça o papel dos seguros na estabilização económica das explorações e amplia o âmbito da cobertura para além dos riscos tradicionais, incluindo a volatilidade dos rendimentos.

Vox — reforçar o sistema existente de seguros agrários.

No ponto 56 do programa Es Sentido Común, propõe rever e reforçar o Sistema Español de Seguros Agrarios para o adaptar às necessidades do campo espanhol. O partido prevê também reforçar o investimento para situações extraordinárias, como inundações, granizo e pragas, mas não foi identificada, nos documentos consultados, uma proposta de reforma geral da atividade seguradora.

Podemos — seguros de saúde sob crítica e seguros agrários adaptados ao clima.

Utiliza o crescimento dos seguros de saúde privados como argumento para denunciar as insuficiências da Saúde pública, sem propor a proibição desses seguros. No setor agrícola, propõe seguros adaptados ao novo clima, um fundo permanente contra a seca e a crise climática, ajudas diretas e linhas de crédito para pequenas e médias explorações.

Na sondagem da Data10, publicada no último sábado, o PP poderá ter 32,3%, o PSOE 26,6%, Vox pode ter 19% e Frente Amplia 6,7%, não surgindo o Podemos com votação relevante.