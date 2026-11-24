Santander procura mulheres para programa global de liderança que inclui curso da LSE
Candidaturas ao Santander W50 estão abertas até 7 de janeiro. Programa vai selecionar 450 mulheres de nove países, incluindo Portugal, para formação executiva na London School of Economics.
O Santander abriu as candidaturas para a 17.ª edição do Santander W50 (SW50), um programa global de liderança feminina que, “identifica, reconhece e capacita executivas de topo”. As profissionais selecionadas terão acesso a um curso online de liderança feminina ministrado pela London School of Economics (LSE).
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A iniciativa abrange nove países, incluindo Portugal, e vai selecionar 50 mulheres de cada mercado, num total de 450 candidatas na primeira fase, segundo um comunicado enviado esta terça-feira às redações.
As finalistas terão acesso, como já referido, a um curso online de liderança feminina ministrado pela London School of Economics e passarão a integrar a comunidade internacional SW50. Numa segunda etapa, serão escolhidas 50 participantes, a nível global, para frequentar um programa presencial em Londres, indica o comunicado.
A formação presencial inclui sessões de formação executiva, coaching individual e em grupo e atividades de networking. As despesas de alojamento e propinas serão totalmente asseguradas pelo programa.
De acordo com o comunicado, o objetivo passar por desenvolver competências de liderança, preparar as participantes para gerir equipas em contextos internacionais e reforçar as suas redes de contatos.
“Em Portugal, temos muitas mulheres com percursos de liderança que merecem ser reconhecidos e com ambição para assumir novos desafios”, afirma Isabel Guerreiro, presidente executiva do Santander Portugal, sublinhando que o programa dá acesso a formação e a uma rede internacional onde podem aprender com as experiências de outras líderes.
“Queremos que cada uma possa ir tão longe quanto a sua capacidade e ambição a levarem”, acrescenta ainda a mesma responsável.
As candidaturas estão abertas até 7 de janeiro de 2027, através da plataforma Santander Open Academy. Podem concorrer mulheres residentes num dos nove países participantes — Portugal, Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Chile, México, Reino Unido e Uruguai — que ocupem cargos de sénior ou de administração executiva, e tenham um nível avançado de inglês, como C1 ou superior.
“As candidaturas serão avaliadas por um painel de especialistas, que terá em conta, além das condições de elegibilidade, a experiência profissional, as conquistas, as competências e o potencial de liderança, a capacidade de gerar impacto e o compromisso das candidatas com a transformação do meio envolvente“, esclarece o comunicado. A seleção das finalistas está prevista para 8 de março de 2027.
Em Portugal, a edição anterior recebeu mais de 700 candidaturas, segundo dados divulgados pelo banco.
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