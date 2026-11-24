Cerca de 45% das habitações em Portugal não têm atualmente seguro com proteção contra riscos climáticos físicos. Os dados são do “Relatório anual de exposição ao risco climático 2026” da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que estima que a extensão da cobertura a todo o parque habitacional representaria um acréscimo potencial de 486 mil milhões de euros em capitais seguros para edifícios.

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A estimativa da ASF aponta para cerca de 2,7 milhões de fogos sem cobertura de seguro contra riscos climáticos, num parque habitacional de aproximadamente seis milhões de habitações. O cenário de cobertura integral considerado pelo regulador abrangeria os edifícios de todo o parque habitacional, correspondendo ao nível mínimo de proteção assumido na análise.

A estimativa pressupõe que os capitais atualmente seguros não apresentam situações de subseguro e que as habitações sem cobertura têm, dentro de cada grupo analisado, um perfil de risco semelhante ao das que já estão seguradas. De acordo com o a ASF, para chegar a estes valores, foram cruzados os dados da carteira do mercado segurador com informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o número de fogos por município e período de construção.

O estudo integra a quarta edição do Relatório Anual de Exposição ao Risco Climático, referente a 31 de dezembro de 2025, e enquadra-se no debate sobre a criação de um Sistema Integrado de Proteção contra Catástrofes Naturais.

Seguro obrigatório no horizonte

O Sistema Integrado, preconizado no âmbito do PTRR, prevê a criação de um seguro obrigatório para riscos climáticos e sísmicos nas habitações, sem limitar essa obrigatoriedade aos edifícios em propriedade horizontal. Está igualmente prevista a criação de um mecanismo de solidariedade destinado a assegurar a universalidade do acesso à proteção.

Paralelamente, o tema tem ganhado tração no Parlamento, onde foi aprovada uma proposta no Orçamento do Estado para 2027 para avançar com o sistema e o Fundo de Catástrofes, mantendo-se o debate sobre o modelo de funcionamento e financiamento e os prazos para a sua concretização.

De acordo com a ASF, a extensão da cobertura teria como principal consequência o aumento dos capitais do setor segurador expostos aos riscos climáticos, sem provocar uma alteração significativa do perfil médio de risco da carteira de seguros de habitação. No caso de incêndio rural, o indicador nacional passaria de 0,0141 para 0,0152, determinando uma passagem marginal da classificação de “Muito Baixo” para “Baixo”. Já no risco de inundação, o indicador subiria de 0,348 para 0,353.

Incêndio rural e inundações entre os riscos analisados

O relatório identifica ainda diferenças geográficas na exposição aos riscos climáticos. Apesar de a classificação nacional de risco de incêndio rural no segmento habitacional ser considerada “Muito Baixo”, os níveis mais elevados de exposição continuam concentrados no interior Norte e Centro do país.

Quanto às inundações, a extensão da cobertura a todo o parque habitacional teria um impacto reduzido no indicador nacional, embora se verifique alguma redistribuição da exposição ao risco entre municípios.

O presidente da ASF, Gabriel Bernardino, defende que “é necessária uma resposta coletiva, assente na prevenção, na adaptação e na partilha do risco, que assegure uma proteção abrangente e não exclua ninguém por razões económicas ou pela localização do risco”.