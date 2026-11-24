Sete em cada dez empresas não recorrem a benefícios fiscais, apontando para as dificuldades de acesso como a principal razão para não os utilizarem. A conclusão consta do novo policy paper sobre o sistema fiscal português da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que sublinha a complexidade deste regime e defende a eliminação de benefícios fiscais que sejam ineficazes.

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“Os benefícios fiscais constituem uma fonte de complexidade, não só pela sua proliferação e multiplicidade, mas também pelos possíveis custos de acesso, que podem gerar ineficiências”, indica o estudo que se centra na competitividade do sistema fiscal português, combinando a análise de índices de competitividade internacionais com um inquérito a mais de mil empresas.

Das empresas inquiridas, “70% reportam não usufruir de benefícios fiscais, 22% reportam usufruir e as restantes não sabem responder (8%)”, revela o estudo “Fiscalidade & Competitividade – A competitividade do sistema fiscal português”, da autoria dos economistas Ricardo Duque Gabriel (Reserva Federal norte-americana), Márcia Silva Pereira (Banco de Portugal) e João Quelhas (Universidade de Estocolmo).

Os benefícios fiscais constituem uma fonte de complexidade, não só pela sua proliferação e multiplicidade, mas também pelos possíveis custos de acesso, que podem gerar ineficiências. Policy Paper da Fundação Francisco Manuel dos Santos

No total, existem cerca de 83 benefícios fiscais vigentes em 2026, em sede de IRC, que podem ser aplicados como deduções ao rendimento, deduções à coleta, isenções definitivas, isenções temporárias, reduções de taxa, deduções à matéria coletável ou exclusão de tributação.

O documento mostra ainda que o uso deste benefícios “aumenta com a dimensão da empresa: enquanto apenas cerca de 15% das micro e 24% das pequenas empresas indicam beneficiar destes instrumentos — sendo que a maioria reporta não os utilizar (78% e 68%, respetivamente) –, a proporção sobe para 38% nas médias empresas e atinge 61% nas grandes. Este padrão evidencia a forte assimetria no acesso ou na capacidade de utilizar benefícios fiscais”.

Dificuldades no acesso travam uso dos benefícios fiscais

Questionadas sobre as razões para não utilizarem benefícios fiscais, estas empresas indicaram que o principal obstáculo é a dificuldade e os custos associados ao acesso (44%). Já uma parcela significativa refere não conhecer os benefícios fiscais existentes (35%), enquanto 34% declaram que a empresa não é elegível ou que a sua candidatura não foi aprovada.

“Estes resultados sugerem que, para além de possíveis restrições de elegibilidade, os fatores relacionados com a complexidade e as fricções de informação desempenham um papel relevante na não utilização destes instrumentos”, indicam os autores, concluindo que os “custos administrativos, financeiros e de tempo associados ao cumprimento das obrigações fiscais podem penalizar sobretudo as empresas de menor dimensão, que dispõem de menos recursos para os suportar”.

Em 2022, as grandes empresas receberam 21% dos benefícios fiscais atribuídos, apesar de corresponderem a apenas 2% das empresas que recebem benefícios. Quando as subsidiárias são agregadas ao respetivo grupo empresarial, essa quota quase duplica, para 40%, o que sugere que os grupos multiplicam o acesso aos benefícios através da fragmentação em várias empresas, referem.

É neste contexto que o estudo propõe a “eliminação de deduções e benefícios fiscais sem evidência científica de eficácia”, o que permitiria “financiar cortes na taxa geral de IRC entre 0,7 e 3,4 pontos percentuais sem impacto nas contas públicas”.

“Existem múltiplos regimes em sede de IRC cuja eficácia nunca foi avaliada de forma rigorosa, e as deduções ao rendimento e à coleta representam uma despesa fiscal significativa, cujo retorno económico é, para a maioria, desconhecido”, indica o policy paper, notando que, “em contraste, o SIFIDE é um exemplo de benefício fiscal cuja eficácia foi documentada pela literatura científica”. Devem, por isso, “ser preservados os regimes com evidência desta natureza”, mas os “restantes devem ser eliminados ou sujeitos a avaliação obrigatória pela Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U‑Tax)”.

A U‑Tax calculou, num relatório divulgado no verão do ano passado, que cortes em 20 benefícios fiscais poderiam gerar uma poupança entre 1,5 ml milhões e 1,7 mil milhões de euros para o Estado, recomendando a eliminação de quatro benefícios e o ajustamento, modificação ou revisão de outros 16.

Os autores sugerem ainda simplificar os critérios de elegibilidade dos benefícios fiscais. “A simplificação, reforçada pela notificação proativa da Autoridade Tributária às empresas elegíveis, diminui os custos de acesso e promove equidade entre as empresas com e sem capacidade de planeamento fiscal sofisticado, corrigindo o facto de muitas PME não estarem a par dos benefícios para os quais são elegíveis; os incentivos tornar‑se‑iam, também, mais visíveis para investidores estrangeiros que avaliam Portugal como destino”, concluem.