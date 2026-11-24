O Governo tem sinalizado a intenção de começar a reduzir a derrama estadual ainda nesta legislatura. O mais recente policy paper sobre o sistema fiscal português da Fundação Francisco Manuel dos Santos sugere uma simplificação para uma taxa única de 9% sobre lucros tributáveis acima de 17,7 milhões de euros, cujo custo é, segundo os autores, substancialmente inferior ao da sua eliminação integral.

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Portugal tem um “ambiente fiscal complexo, fragmentado e de difícil previsibilidade para as empresas”, destacando-se “negativamente por ter o maior número de taxas alternativas na OCDE. Além da taxa geral de IRC, coexistem vários escalões de derrama estadual, a derrama municipal, bem como regimes de taxa reduzida, em função da dimensão e da localização das empresas”, refere o estudo divulgado esta terça-feira.

Ricardo Duque Gabriel (Reserva Federal norte-americana), Márcia Silva Pereira (Banco de Portugal) e João Quelhas (Universidade de Estocolmo), os autores do policy paper, apontam para a necessidade de se avançar com uma reforma do IRC que deverá passar, entre outros passos, por uma simplificação da derrama estadual.

“A eliminação dos dois escalões inferiores (3% e 5%) e a aplicação de uma taxa única de 9% sobre o lucro tributável superior a 17,7 milhões de euros reduz o número de taxas alternativas”, indicam, salientando que o “custo da reforma da derrama estadual é substancialmente inferior ao da sua eliminação integral, dado que o cenário preserva a taxa de 9%, aplicando‑a acima de um limiar inferior ao atual”.

O estudo indica ainda que a “reforma da derrama estadual favorece sobretudo as empresas de dimensão média‑alta, nas quais a eliminação dos benefícios fiscais tem igualmente um peso mais reduzido. Nos escalões intermédios, a perda associada aos benefícios fiscais representa uma fração relativamente elevada do ganho bruto e não é compensada pela derrama estadual, pelo que os ganhos líquidos são mais modestos face aos escalões superiores. Por fim, as empresas de menor dimensão beneficiam de forma mais limitada, sobretudo por via da redução da taxa aplicável às PME, cujo contributo perde importância à medida que a dimensão aumenta”.

Ainda na semana passada, o ministro da Economia e da Coesão Territorial afirmou que a “derrama estadual tem os anos contados” e que a “expectativa é de que ainda nesta legislatura o Governo possa mexer na derrama”. Pelo “valor relevante” em perdas fiscais que o fim do imposto pode significar, Manuel Castro Almeida disse ser necessário avançar-se com uma redução gradual.

Também o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tinha sinalizado esta intenção. “A redução de IRC é muito importante e a seguir, em 2028, teremos de olhar para as derramas estaduais”, disse o responsável o mês passado.

A derrama estadual é uma taxa adicional de IRC aplicada em Portugal sobre a parte do lucro tributável que excede os 1,5 milhões de euros.