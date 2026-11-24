A portuguesa Salsa Jeans acaba de se estrear na Croácia com uma loja própria, reforçado assim a presença nos Balcãs. Localizado no centro comercial Arena Centar, em Zagreb, o novo espaço funciona em regime de franchising no âmbito de uma parceria com a Europa 92, que representa a marca naquele mercado desde 2019.

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Esta loja de vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher ocupa 136 metros quadrados e é a primeira exclusivamente dedicada aos produtos da marca no mercado croata, em que já estava presente através do canal wholesale, com os seus produtos disponíveis nos 24 pontos de venda da Europa 92.

Apresentado como o mercado de maior sucesso da Salsa Jeans em termos de desenvolvimento nos Balcãs, “constituindo uma referência para a expansão na região”, a Croácia é um dos cerca de 50 países que fazem parte da estratégia de internacionalização da marca especializada em jeans e denim, que soma mais de 180 lojas próprias e presença em cerca de 1.200 espaços multimarca.









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Detida na íntegra pela Sonae, que em 2016 começou por comprar metade da participação à família Vila Nova e há seis anos adquiriu a restante à outra acionista (Wonder Investments), a Salsa continua a ter a sua base industrial instalada em Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão, onde a empresa de vestuário nasceu em 1987.

“A Croácia é um mercado que nos tem dado excelentes resultados e onde construímos uma relação muito positiva com a Europa 92. Desde 2019, temos vindo a desenvolver a presença no país, com uma visão de longo prazo e um conhecimento sólido do mercado local. [Esta abertura] é um passo importante neste percurso e deixa-nos muito confiantes quanto ao potencial de crescimento nos Balcãs”, destaca Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans.

A empresa encerrou o último ano com vendas globais de 200 milhões de euros, acima dos cerca de 180 milhões que tinha reportado no ano anterior. No relatório de Impacto 2025, contabilizou que as lojas próprias representaram 35% do total, o wholesale 33%, o digital 16%, o franchising 8% e os department stores 8%, “refletindo a robustez do modelo omnicanal e a expansão internacional da marca”.

Pouco mais de um ano depois de ter entrado na Índia, a Salsa Jeans acelerou a sua expansão no país com a abertura de três novas lojas já este ano, aumentando assim para nove o número de unidades naquele mercado asiático. Já depois destas inaugurações, a empresa de vestuário chegou ao Iraque em pleno conflito no Médio Oriente, contando já com 13 lojas nessa região.