Taxa de segurança da ANA sobe 10,6% para 1,99 euros
A taxa de segurança cobrada aos passageiros nos aeroportos da ANA aumenta 19 cêntimos, para 1,99 euros, a partir desta quarta-feira, 25 de novembro.
A componente da taxa de segurança cobrada aos passageiros nos aeroportos geridos pela ANA vai aumentar de 1,80 para 1,99 euros por passageiro embarcado, o que representa uma subida de 19 cêntimos (+10,56%), de acordo com uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República e que entra em vigor amanhã, 25 de novembro.
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O novo valor aplica-se “independentemente do respetivo destino” do voo e corresponde à componente da taxa destinada a compensar os custos suportados pela gestora aeroportuária com os serviços de segurança da aviação civil, incluindo a instalação, operação e manutenção dos sistemas de verificação a 100% da bagagem de porão.
A atualização resulta de uma proposta apresentada pela ANA, tendo a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) emitido parecer favorável. Segundo a portaria, a ANAC considerou que o montante agora fixado “se revela suficiente para fazer face aos investimentos identificados em sede de relatório de auditoria e reportados pela ANA, no âmbito dos respetivos planos de ações corretivas”.
O valor anterior, de 1,80 euros, estava em vigor desde agosto de 2023. Nessa altura, o Governo tinha reduzido esta componente da taxa em 1,74 euros por passageiro, face aos anteriores 3,54 euros. A nova subida reverte parcialmente essa redução, embora o montante continue abaixo do valor que vigorava anteriormente.
A alteração abrange os aeroportos integrados na rede ANA, incluindo Lisboa, Porto, Faro, Madeira e os aeroportos dos Açores. Não altera a outra componente da taxa de segurança, destinada à ANAC e às forças e serviços de segurança, cujos valores variam consoante o destino do voo, nem os montantes aplicáveis aos restantes aeroportos e aeródromos.
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