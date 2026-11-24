O setor do têxtil e vestuário tem atravessado uma “tormenta”, com as empresas da indústria a atuarem num “terreno de jogo” desnivelado a favor das empresas chinesas, que não estão obrigadas a cumprir as normas e requisitos legislativos na Europa, acusa a Euratex (Confederação Europeia do Vestuário e Têxtil). O presidente da associação europeia que representa o setor, Mário Jorge Machado, lamenta que só agora estejam a ser discutidas medidas de defesa contra a China, após anos de avisos da indústria, mas mostra-se confiante no futuro.

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“Todos sentimos as dificuldades que estamos a atravessar. A nível europeu, temos menos empresas, menos volume de negócios, menos exportações”, reconheceu Mário Jorge Machado, numa intervenção no 28.º Fórum da Indústria Têxtil, organizado pela ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que decorreu esta terça-feira na Fábrica de Santo Thyrso, em Santo Tirso. “O têxtil e vestuário tem estado debaixo de ameaça“, advertiu o presidente da Euratex, a representante europeia da indústria têxtil e de vestuário europeia.

Mário Jorge Machado destacou que, de um modo geral, a “Europa tem estado debaixo de uma pressão enorme na sua indústria, mas esta é uma das indústrias onde somos líderes mundiais“. Apesar de destacar que a indústria europeia joga num terreno desnivelado, a favor dos concorrentes, nomeadamente os chineses, o representante da indústria disse que este ano houve uma mudança importante: “o poder político europeu entendeu o que se está a passar na indústria”. Agora falta o mais importante. “Temos de resolver o problema” e tomar medidas contra a China para “nivelar o terreno de jogo”.

“Estando conscientes que temos um nível de competitividade enorme relativamente às empresas chinesas, temos de construir formas de ajudar empresas na Europa – que estão debaixo de pressão, forçadas a cumprir regras ao nível da sustentabilidade ambiental e social, licenciamento, auditorias, etc – permitimos que produtos de fora da Europa tenham acesso à Europa [sem cumprir essas regras]. Isso tem de mudar”, atirou o presidente da Euratex, que tem vindo a trabalhar junto das autoridades europeias “para mostrar que temos de mudar políticas europeias. a ser ouvidos”.

Apesar de sinalizar que o diálogo com Bruxelas tem sido “aberto e de fácil acesso”, Mário Jorge Machado lamentou que “ainda estão a ser discutidas hoje medidas de defesa que podem ser usadas para equilibrar terreno de jogo”. “Queremos comércio livre, mas igual”. “Tenho a expectativa que vamos poder construir com os políticos europeus, marcas europeias, soluções para a tormenta que estamos a atravessar”, acrescentou o industrial.

A indústria têxtil enfrenta hoje um contexto extremamente exigente, [marcado por] retração do consumo nos mercados importantes, pressão sobre os preços, custos de produção elevados, concorrência internacional e exigências complementares crescentes. A isto acresce a necessidade de garantir uma fiscalização efetiva no mercado europeu e a aplicação de regras para todos os produtos e eventos da sua origem. Ana Dinis Diretora-geral da ATP

“A indústria têxtil enfrenta hoje um contexto extremamente exigente, [marcado por] retração do consumo nos mercados importantes, pressão sobre os preços, custos de produção elevados, concorrência internacional e exigências complementares crescentes. A isto acresce a necessidade de garantir uma fiscalização efetiva no mercado europeu e a aplicação de regras para todos os produtos e eventos da sua origem”, indicou também Ana Dinis, diretora-geral da ATP.

Para a responsável, “num mundo muito mais complexo”, a necessidade de associativismo empresaria “é ainda maior”. “As nossas empresas competem nos mercados, investem, inovam, desenvolvem estratégias próprias. Mas há desafios que nenhuma empresa, por maior ou mais competitiva e sofisticada que seja, consegue enfrentar sozinha”, explicou, notando que “é precisamente aqui que as associações empresariais fazem a diferença, na representação e defesa dos interesses coletivos, mas também na capacidade de antecipar mudanças, produzir e partilhar conhecimento, criar oportunidades, aproximar empresas e instituições e apoiar a competitividade dos jovens associados”.

Face aos desafios, Ana Dinis reforçou que o têxtil e vestuário é “uma indústria de conhecimento, engenharia, criatividade, inovação e desenvolvimento tecnológico. Temos competências acumuladas ao longo de gerações, profissionais especializados, empresas que investem em novos materiais de processos e centros de investigação que contribuem para a diferenciação”.

“Temos capacidades relevantes na sustentabilidade, na eficiência dos recursos, na rastreabilidade e na circularidade, uma fila integrada que serve a moda, o têxtil-lar, as aplicações técnicas cada vez mais exigentes. O nosso problema não é a ausência de valor, é a dificuldade crescente em conseguir captar nas nossas empresas uma parte justamente do valor que hoje estamos a criar”, alertou Ana Dinis.

“A indústria portuguesa tem futuro. Mas, de facto, esse futuro não está garantido e temos de continuar a construí-lo, com empresas capazes de inovar, desenvolver conhecimento, criar riqueza e captar uma parte cada vez maior do valor que geram”, rematou a diretora-geral da ATP. “Defender a indústria não é apenas preservar o que construímos ao longo de décadas. É garantir que temos capacidade, ambição e condições para continuar a construir o que vai a seguir“.