Num ano de 2025 marcado pela reforma laboral que o Governo queria levar a cabo e pelos protestos que esta motivou, o número de trabalhadores que fizeram greve disparou 84%. De acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, em média, perderam-se 833 dias de trabalho por causa de paralisações no ano passado, mais 425 do que no ano anterior.

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“Num ano em que todos os indicadores desta estatística foram claramente influenciados pela adesão à greve geral de dezembro, embora o número de greves (165) tenha diminuído 25% face a 2024, quer o número de trabalhadores em greve (121.379), quer o de dias de trabalho perdidos (137.445) aumentaram consideravelmente face ao ano anterior (respetivamente, +84% e +54%)”, lê-se na nota publicada pelo GEP.

Em média, cada greve registou a adesão de 736 trabalhadores e resultou na perda de 833 dias de trabalho, mais do dobro face aos anos anteriores do triénio.

Outro dado relevante é que o número de empresas com trabalhadores em greve passou de 339 em 2024 para 1.535 em 2025. Foi entre as empresas com menos de 50 trabalhadores que se registou a maior adesão a paralisações, de acordo com os dados agora conhecidos.

Por outro lado, a nota publicada pelo GEP indica que as reivindicações salariais voltaram a ser o principal motivo das greves (38,1%), mas houve um “aumento do peso das ligadas às condições de trabalho (27,4% em 2025, 15,3% em 2024 e 18,6% em 2023%).

“No total das reivindicações, 64,8% foram recusadas, 25% parcialmente aceites e 10,1% totalmente aceites (em 2024, respetivamente, 56,3%, 35,9% e 7,8%)”, é detalhado.

Já no que diz respeito à duração das greves, 65,5% tiveram a duração de um dia (63,9% em 2024 e 55,0% em 2023) e 16,4% dois a cinco dias. Em 2025, foram ainda apuradas cinco greves ao trabalho suplementar.

A greve geral de 11 de dezembro de 2025 foi a primeira paralisação deste tipo a juntar a UGT e a CGTP nos últimos 13 anos. O pacote laboral apresentado pelo Governo — que incluía mudanças aos contratos de trabalho, às licenças parentais e até aos bancos de horas — foi o motivo desta paralisação.

Em junho de 2026, a CGTP voltou a promover uma greve geral, mas, dessa vez, a UGT não aderiu. O pacote laboral viria a ser chumbado a 19 de junho, no Parlamento, com os votos desfavoráveis da esquerda e do Chega.