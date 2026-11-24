O número de trabalhadores em lay-off duplicou entre setembro e outubro, de acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho. No total, no décimo mês do ano havia 7.536 pessoas com contrato de trabalho suspenso ou com o horário reduzido, no âmbito deste regime que se dirige aos empregadores em crise.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Em outubro de 2026, o número total de situações de lay-off com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho) foi de 7.536. Face ao mês anterior, houve um acréscimo de 3.782 prestações de lay-off, o que representa um crescimento de 100,7%“, lê-se na nota publicada pelo GEP.

Já em comparação com o mesmo mês de 2025, o número de trabalhadores em lay-off aumentou 40,2%, o que significa que há mais 2.162 pessoas abrangidas por este regime do que há um ano.

Do total de trabalhadores em lay-off clássico, 2.187 tinham o horário de trabalho reduzido, mais 425 pessoas do que em setembro (+24,1%), mas menos 1.294 pessoas do que há um ano (-37,2%).

Por outro lado, 5.349 pessoas tinham o contrato temporariamente suspenso, mais 3.357 trabalhadores (+168,5%) do que em setembro e mais 3.456 trabalhadores (+182,6%) do que há um ano.

O GEP informa, além disso, que estas prestações foram processadas a 237 entidades empregadoras, o que representa um aumento de 65 entidades em relação ao mês anterior e uma redução de 43 entidades em comparação com o mesmo período do ano passado.

O lay-off clássico é um regime que permite às empresas em crise reduzir os horários de trabalho ou até suspender os contratos de trabalho de forma temporária, emagrecendo, consequentemente, os custos salariais. Além disso, estas empresas recebem da Segurança Social um apoio para o pagamento das remunerações.