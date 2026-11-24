Antes deste desfecho, a Nestlé Portugal foi a mais recente empresa a acionar as vias legais contra o projeto televisivo Conta Lá.

O canal Conta Lá, projeto de Sérgio Figueiredo e Maurício Ribeiro, foi declarado esta terça-feira insolvente pelo tribunal e agora os credores têm 30 dias para reclamar os créditos, de acordo com a sentença a que Lusa teve acesso.

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A sentença de declaração de insolvência do devedor Conta Lá – Conteúdos Audiovisuais foi proferida esta terça-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, na sequência da ação colocada pela Coral- Vision Europa, S.A. Sérgio Figueiredo e Maurício Ribeiro são administradores do devedor e foi nomeado para administrador de insolvência João Fernandes de Sousa.

“Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência e não ao próprio insolvente” e os credores “de que devem comunicar de imediato ao administrador da insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que beneficiem”, lê-se no anúncio da sentença de declaração de insolvência. “O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias”, segundo o tribunal.

Nestlé avança com ação judicial contra o canal

Antes deste mais recente desfecho, a Nestlé Portugal foi a mais recente empresa a acionar as vias legais contra o projeto televisivo Conta Lá. Na quinta-feira deu entrada de um processo de execução sumária no Juízo de Execução de Lisboa, no valor de 1.913,87 euros.

A Conta Lá – Conteúdos Audiovisuais, a empresa que detém o canal, já acumula pelo menos 13 processos em tribunal desde julho, num valor superior a 530 mil euros. No início do mês, a 9 de novembro, a empresa de soluções de áudio profissional Magnelusa pediu a insolvência da empresa, depois de já ter formalizado antes um processo em tribunal. Este pedido junta-se assim ao de um grupo de 50 trabalhadores e ao da produtora Coral Europa.

O canal deixou de emitir nos operadores de telecomunicações no domingo, 1 de novembro. Até então, ocupava a 123.ª posição na NOS e a 999.ª na Vodafone, e a Meo já o tinha descido do 15.º para o 168.º lugar na grelha de canais.

No dia seguinte, Maurício Valente Ribeiro, principal acionista do projeto, confirmou o fim do projeto numa publicação no LinkedIn. Apesar das negociações entre acionistas e com investidores nacionais e internacionais, “não foi possível manter o Conta Lá no ar”, escreveu.

“Numa síntese talvez simplista, mas que explica o fecho do projeto, os custos cresceram a uma velocidade superior à da angariação de receitas”, justificou. Mais do que um problema económico de médio e longo prazo, o acionista aponta “constrangimentos financeiros de curto prazo”.

A crise na gestão agudizou-se em julho, quando Sérgio Figueiredo, também acionista, abandonou o cargo de CEO e convocou uma assembleia-geral para aprovar um plano de reestruturação. A Comissão Executiva, que integrava ainda Maurício Ribeiro e Jorge Santos, demitiu-se. A 12 de agosto, a assembleia-geral elegeu uma Comissão de Gestão, composta por Rui Rego, Diogo Alexandre e Paulo Rego, com mandato até dezembro.

A Comissão de Gestão nunca tomou posse “por considerar não terem sido reunidas as condições mínimas para o fazer”, de acordo Maurício Valente Ribeiro. Essa condição era a “injeção imediata de parte de capital necessário, por parte dos atuais acionistas, que permitisse gerir dívidas e relançar o projeto, enquanto se negociava a entrada de novo capital”.

Essa primeira tranche, estimada em cerca de 2 milhões de euros, não foi possível reunir “sem antes garantir que novos acionistas entrariam para partilhar o esforço de relançamento do projeto”. “E assim se tornou ainda mais difícil negociar novo capital de investimento; desde logo porque apertaram os prazos, mas também porque se inverteram as condições de investimento”, acrescentou.

Até suspender a emissão, canal estava a emitir repetições dos seus conteúdos. Nas redes sociais, a última atualização da página de Facebook e de Instagram data de 13 de outubro. No LinkedIn, o último conteúdo partilhado é de 24 de julho. Já no canal de Youtube, o mais recente vídeo foi publicado a 27 de julho.

As últimas notícias no site do canal remontam a 8 de julho e os vídeos a 12 de julho, de acordo com uma cópia arquivada no Internet Archive a 3 de outubro. Atualmente, quando se tenta aceder ao site, aparece uma mensagem de manutenção devido à atualização do seu servidor. De acordo com a informação visível, essa atualização decorre das recentes vulnerabilidades identificadas na linguagem de programação PHP, que deixaram milhares de sites em risco.