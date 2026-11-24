Trump prepara nova ronda de tarifas sobre parceiros comerciais dos EUA
Vários responsáveis norte-americanos têm defendido que os subsídios governamentais beneficiam injustamente as empresas estrangeiras e prejudicam as empresas norte-americanas.
O Presidente dos Estados Unidos está a preparar novas tarifas sobre os principais parceiros comerciais, nove meses depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter anulado as tarifas aduaneiras anunciadas em abril de 2025. Segundo o Financial Times, o novo mecanismo legal para recuperar taxas semelhantes às que tinham sido inicialmente impostas poderá ser anunciado ainda esta semana.
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O negociador comercial de Donald Trump, Jamieson Greer, tem estado a investigar várias economias, incluindo China, União Europeia, Japão e Coreia do Sul, para apurar se concedem subsídios desleais às empresas norte-americanas.
O resultado dessa investigação vai permitir à administração de Trump estabelecer novas tarifas com base num fundamento jurídico diferente do que tinha sido anunciado e posteriormente anulado pelo Supremo.
Vários responsáveis norte-americanos têm defendido que os subsídios governamentais beneficiam injustamente as empresas estrangeiras e prejudicam as empresas norte-americanas.
O impacto desta nova ofensiva tarifária dependerá dos acordos comerciais que os diferentes países e blocos económicos estabeleceram com a Casa Branca. Segundo a Bloomberg, a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul deverão enfrentar tarifas de 15% ou inferiores, enquanto a Índia e o Vietname poderão ficar sujeitas a taxas mais elevadas
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