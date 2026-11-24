⚡ ECO Fast Metade dos participantes no barómetro da ALP admite retirar imóveis do arrendamento ou vendê-los, após a revogação do IRS reduzido sobre rendas moderadas.

O inquérito reuniu 759 proprietários e mostra 35,5% a ponderar sair do mercado, 14,8% a vender e 36,3% a adiar contratos, investimentos ou obras.

A ALP diz que a alteração fragiliza a confiança nos incentivos fiscais e que 75,4% receiam mudanças no novo regime de arrendamento acessível.

Metade dos participantes no Barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) admite retirar imóveis do mercado de arrendamento ou ponderar a sua venda, com a desconfiança a estender-se aos benefícios fiscais do novo regime de arrendamento acessível.

Em comunicado, a ALP considera que a revogação da taxa reduzida de 10% de IRS sobre as chamadas rendas moderadas, aprovada por iniciativa do PS e com o apoio do Chega, produziu “um sinal de alarme” entre os 759 proprietários que participaram no inquérito realizado entre os dias 20 a 23 de novembro.

De acordo com os resultados, 35,5% dos inquiridos admitem retirar imóveis do arrendamento e 14,8% ponderam a sua venda, enquanto outros 36,3% apontam para o adiamento de novos contratos ou para a reconsideração de investimentos e obras.

No final do segundo dia dos trabalhos de votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), foi aprovada uma proposta do PS, com o apoio do Chega, que elimina a taxa reduzida de IRS de 10% criada pelo Governo para incentivar os senhorios a praticarem “rendas moderadas” de até 2.300 euros, e que entrou em vigor em maio deste ano com efeito retroativo a janeiro.

A medida destina-se a compensar a perda de receita do Estado com a atribuição do IVA zero a um conjunto de bens alimentares essenciais a partir de janeiro de 2027.

“Estes resultados são um aviso muito sério ao poder político. Não estamos apenas perante uma manifestação de descontentamento com uma subida de impostos. Estamos perante proprietários que afirmam estar a reconsiderar a permanência dos seus imóveis no mercado. Num país que enfrenta uma gravíssima escassez de habitação, este é um sinal que nenhum responsável político pode dar-se ao luxo de ignorar”, considerou o presidente da ALP, Luís Menezes Leitão, no comunicado.

Não estamos apenas perante uma manifestação de descontentamento com uma subida de impostos. Estamos perante proprietários que afirmam estar a reconsiderar a permanência dos seus imóveis no mercado. Luís Menezes Presidente da ALP

Os resultados do Barómetro da ALP revelam também que 75,4% dos participantes consideram “provável” ou “muito provável” que os benefícios fiscais previstos no novo Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA), que entrou recentemente em vigor, também venham a ser alterados ou revogados.

Apenas 7,2% dos participantes declararam já ter aderido ou pretender aderir ao RSAA, 48,7% afirmam ter analisado o regime e concluído que não compensa, ao passo que 20,9% manifestam interesse, mas aguardam mais esclarecimentos.

Criticando a iniciativa do PS, o presidente da ALP condenou a revogação do incentivo aos senhorios “apenas seis meses após a sua entrada em vigor e quando a lei especificamente inscrevia a sua vigência até ao final de 2029″, para de seguida questionar como é que se pretende “convencer os cidadãos a aderir a novos incentivos fiscais quando se acaba de demonstrar a fragilidade dos anteriores?”.

Acusando o PS de não ser “um mero espectador da crise da habitação”, o presidente da ALP atribui-lhe ainda “uma responsabilidade política central pelo historial de sucessivas intervenções legislativas e fiscais que contribuíram para a perda de confiança” dos proprietários.

“O Chega, que viabilizou esta reversão, terá igualmente de explicar como concilia a decisão com a defesa dos senhorios que afirma promover”, acrescentou.

Quase 92,8% dos inquiridos do Barómetro da ALP afirmaram ainda que a sua confiança ficou “arrasada” ou diminuiu significativamente face à alteração aprovada pelo parlamento.