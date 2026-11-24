O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou esta terça-feira o ataque ucraniano com drones no passado sábado contra o navio de bandeira russa “Sparta II” no golfo da Finlândia, classificando-o como um “alvo legítimo”.

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Em entrevista à agência de notícias norte-americana Bloomberg, o chefe de Estado afirmou que as forças armadas da Ucrânia foram responsáveis pelo ataque ao “Sparta II”, que descreveu como parte da retaliação de Kiev contra a Rússia.

O Presidente ucraniano alegou que o navio transportava armas quando se dirigia para o enclave russo de Kaliningrado, tendo ocorrido um incêndio a bordo no seguimento do ataque com drones.

“Fizemos tudo bem. Qualquer embarcação de bandeira russa, qualquer navio que transporte armas ou qualquer carga sujeita a sanções – o que pode incluir qualquer coisa – é um alvo legítimo para nós, seja em águas territoriais russas ou águas neutras”, declarou Zelensky.

O “Sparta II” pertence à frota da Oboronlogistika LLC, uma empresa sujeita a sanções internacionais e alegadamente ligada ao Ministério da Defesa russo. Nas suas declarações à Bloomberg, o líder ucraniano reconheceu que o ataque pode ter gerado preocupação entre os parceiros de Kiev.

No sábado, a embarcação russa foi atacada e derivou para águas territoriais da Finlândia, cujas autoridades se mobilizaram para extinguir o incêndio e retirar os 16 tripulantes, com a assistência da Estónia e da Rússia.

No domingo, o navio foi rebocado para a Rússia pelo rebocador russo “Murman”, numa operação que envolveu também duas lanchas de patrulha: a “Uisko”, da guarda costeira finlandesa, e a “Kurvits”, das forças armadas da Estónia.

Zelensky reivindicou a responsabilidade pelo ataque ao “Sparta II”, depois de ter atribuído a membros do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e do exército ucraniano a ação militar contra dois navios russos – a corveta “Merkury” e o cargueiro “MV Angara” – ao largo da costa da Líbia.

A corveta russa, que escoltava o navio cargueiro, foi afundada juntamente com um helicóptero de ataque Ka-27, que também foi destruído no ataque.