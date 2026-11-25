A nova identidade assinala dez anos da imagem anterior e pretende refletir a evolução da empresa para um modelo de acompanhamento mais próximo e contínuo das pessoas. A WYcreative assina.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Advancecare renovou a sua identidade de marca, dez anos depois da última atualização, numa mudança que pretende refletir a evolução da atividade da empresa, do foco na gestão de episódios de doença para um acompanhamento mais contínuo das pessoas ao longo da sua jornada de saúde.

A nova identidade procura dar maior visibilidade à estratégia de “Gestão Ativa da Saúde”, uma abordagem que a empresa descreve como uma assistência 360 graus, orientada para ajudar as pessoas a perceber que cuidados procurar, quando agir e onde se dirigir.

A renovação visual inclui uma simplificação e atualização da imagem da marca, aproximando-a da identidade da Redion, grupo a que a Advancecare pertence. O objetivo, segundo a empresa, é criar um sistema visual mais coerente e flexível, que funcione nos diferentes pontos de contacto e na articulação com parceiros.

A implementação da nova identidade será progressiva, abrangendo os canais digitais e físicos.

“A evolução da marca acompanha uma evolução do papel da Advancecare. Queremos continuar a ser reconhecidos pela confiança e capacidade de execução que construímos ao longo dos anos, mas também pelo papel que temos vindo a assumir na saúde: ajudar as pessoas a navegar a sua jornada de forma mais simples, orientada e próxima”, afirma citado em comunicado Alexandre Martins, diretor de Marketing da Advancecare.

A renovação da identidade contou com o contributo da WYcreative, parceira criativa no desenvolvimento do projeto.