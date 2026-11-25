A Agência para o Clima aponta para 2027 o lançamento dos primeiros avisos para a eletrificação de frotas ao abrigo do Fundo Social para o Clima. Entre os destinatários estão as microempresas que pretendam substituir viaturas a combustão e os territórios onde a baixa densidade populacional dificulta a oferta de transporte público. As condições dos apoios ainda estão em negociação com Bruxelas.

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Maria do Rosário Sequeira, presidente da Agência para o Clima, apresentou a proposta no Museu do Oriente, em Lisboa, no primeiro painel da conferência “E-POWERING – From Grid to Route”, organizada pela Carris e dedicada à economia da eletrificação dos transportes públicos.

O Fundo Social para o Clima deverá mobilizar cerca de 1,6 mil milhões de euros até 2032, enquanto o programa Frota + Verde prevê uma dotação de 280 milhões de euros para apoiar cerca de nove mil microempresas. Para estes negócios, a proposta prevê financiar a substituição de mais de 13 mil viaturas a combustão por elétricas.

No desenho dos novos instrumentos, Maria do Rosário Sequeira quer recuperar um critério do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que previa que, para beneficiarem dos apoios à compra de autocarros, os operadores tinham de demonstrar que os veículos estavam operacionais. “Finalmente tivemos um fundo comunitário que queria de facto resultados concretos”, afirmou a presidente da agência a propósito do PRR.

O peso do investimento num autocarro elétrico

Para um operador que pondere renovar a frota, a primeira diferença de custos surge logo na compra. Filipe Moura, professor do Instituto Superior Técnico, estima que um autocarro elétrico tenha um custo de aquisição cerca de 50% superior ao de um autocarro a gasóleo. Assim, saber se as despesas de utilização compensam esse acréscimo de investimento obriga a olhar para os quilómetros que o veículo vai percorrer ao longo da vida útil. A autonomia condiciona a intensidade com que o autocarro pode ser utilizado e a duração do contrato determina o tempo de que o operador dispõe para recuperar o investimento.

A conta do operador deixa de fora custos que pesam na escolha pública entre as duas tecnologias, como a exposição dos habitantes das zonas urbanas mais densas à poluição atmosférica. Para Filipe Moura, considerar as emissões altera a comparação com o diesel, mas a decisão sobre a frota deve ser tomada a par de outras escolhas de mobilidade, entre elas a de favorecer as deslocações em transporte coletivo.

É importante para as empresas terem previsibilidade sobre como vão acontecer estes financiamentos, a estabilidade é crucial. Filipe Moura Professor do Instituto Superior Técnico

Gustavo Madeira, presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), propõe avaliar o investimento também do ponto de vista de quem viaja. “A eletrificação fará sentido se melhorar o serviço e trouxer mais utentes para o sistema”, defendeu. O responsável dá prioridade à definição de políticas públicas que deem previsibilidade às empresas. Cabe ao Estado planear, executar o que planeou e criar instrumentos que facilitem o investimento, em vez de fazer depender a renovação das frotas exclusivamente de subsídios diretos, considera.

A presidente da Agência para o Clima reconhece os limites da intervenção pública face ao investimento necessário. “Estes apoios que referi são uma gota de água, mas são um incentivo”, afirmou. Num concurso recente, a verba reservada aos automóveis elétricos esgotou-se no primeiro dia, mas foram as bicicletas elétricas onde se registaram mais candidaturas do que as previstas.

Para os operadores que planeiam investimentos de longo prazo, pesa a possibilidade de conhecerem com antecedência as condições dos apoios. “É importante para as empresas terem previsibilidade sobre como vão acontecer estes financiamentos, a estabilidade é crucial”, rematou Filipe Moura.