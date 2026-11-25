Os trabalhadores portugueses já utilizam IA, muitas vezes por iniciativa própria e fora do controlo da empresa. Nas tarefas com consequências fiscais e laborais, a diferença está em ter agentes dentro do ERP, a trabalhar com os dados da empresa e com as regras do mercado português.

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A inteligência artificial já está nas empresas portuguesas, mas nem sempre dentro dos sistemas de gestão. Segundo o estudo OpinionWay para a Cegid, realizado entre 22 de maio e 4 de junho de 2026 junto de 502 trabalhadores de escritório em Portugal, 84% já usaram IA no trabalho. Entre estes utilizadores, 69% recorrem a ferramentas que a empresa não disponibilizou, sem a informar, e só 34% dos inquiridos dizem que a sua empresa introduziu formação em IA.

Para quem gere uma PME, a questão prática é saber onde fica a informação da empresa quando a IA é usada fora dos sistemas de gestão, e se as respostas obtidas podem sustentar decisões.

Quando o erro tem consequências fiscais

O apuramento do IVA, o processamento salarial e o fecho contabilístico são tarefas em que o erro tem um custo. São também tarefas em que a resposta certa depende de dois fatores que uma ferramenta genérica não tem por si só: os dados concretos da empresa e o enquadramento legal português. Um assistente que responde bem a perguntas gerais não sabe como esta empresa classifica as suas faturas nem que regras se aplicam ao seu processamento de salários.

Foi esta a razão para a Cegid levar a IA para dentro do software ERP.

Agentes que trabalham dentro do ERP

O Cegid Pulse é a IA nativa dos ERP Cegid Primavera Evolution e Cegid PHC Evolution. Está presente em todos os ecrãs e fluxos de trabalho, usa o contexto de negócio da empresa e está disponível desde o primeiro dia. Não funciona como uma camada externa ao software de gestão.

Reúne mais de 25 agentes, de dois tipos que trabalham em conjunto. Os Smart Assistants conversam, respondem e ajudam a decidir, nas áreas financeira, de operações, comercial e de recursos humanos e payroll. As Smart Actions atuam de forma proativa, no contexto e no momento certos: geram relatórios, emitem alertas, fazem diagnósticos e automatizam tarefas.

O que fazem na prática

Na área financeira, o Diagnóstico de IVA analisa o apuramento mensal e trimestral antes do fecho fiscal, identifica erros e inconsistências e apresenta recomendações de correção. Este processo exigia verificações manuais em vários ecrãs, mais demoradas e mais sujeitas a erros.

No payroll, o agente de Variações de Valores deteta alterações nos valores processados e alerta de forma proativa, e o Simulador de Aumentos Salariais permite comparar cenários e ver o impacto de cada um antes de decidir.

Nas áreas comercial e de operações, o Relatório 360º reúne num clique a informação consolidada de um cliente, fornecedor ou artigo, útil para preparar uma reunião ou uma negociação. Os Alertas com Insights chegam por email, de forma agendada, antes de o gestor ter de perguntar.

O objetivo é retirar das equipas as verificações repetitivas e dar-lhes mais tempo para analisar e decidir.

Agentes à medida de cada empresa

Cada empresa tem os seus próprios processos, e os sistemas de gestão da Cegid assentam há muito numa elevada capacidade de personalização. A IA segue a mesma lógica: podem ser criados assistentes especializados e Smart Actions próprias para cada negócio.

Controlo e conhecimento do mercado

Os agentes do Cegid Pulse foram desenvolvidos com o utilizador no centro do controlo. Uma gestão transversal de acessos assegura uma única identidade e um modelo uniforme de permissões, que protege a privacidade e a segurança da informação. A Cegid é uma das primeiras signatárias do Pacto da União Europeia para a Inteligência Artificial.

O desenvolvimento do Cegid Pulse é feito em Portugal, por equipas próprias, e a maior parte da equipa de IA da Cegid trabalha no país. Esta proximidade permite responder com rapidez a alterações legais e fiscais e manter as soluções em conformidade com a legislação em vigor.

Numa PME, a inteligência artificial vale exatamente o que valer o seu conhecimento sobre a empresa e sobre a lei. Integrados de raiz no sistema de gestão, os agentes inteligentes tornam-se um verdadeiro copiloto de decisão. É essa segurança e autonomia que os agentes inteligentes do Cegid Pulse levam para dentro dos ERP Cegid Primavera Evolution e Cegid PHC Evolution.

Está pronto para automatizar o IVA e o payroll com total conformidade legal? Descubra aqui como os agentes inteligentes Cegid Pulse funcionam na prática ou agende uma demonstração personalizada com os nossos especialistas.