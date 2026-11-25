⚡ ECO Fast A Amundi prevê que a diferença entre as yields das obrigações do Tesouro a 10 anos de Portugal e da Alemanha desça dos atuais 47 para 25 pontos base, um nível que não se vê desde 2008.

O crescimento da economia, as contas públicas equilibradas e a descida da dívida para 84,5% do PIB em 2027 sustentam a confiança da maior gestora de ativos europeia.

Na bolsa nacional, a Amundi destaca a banca e as empresas de energia, admitindo que o mercado português possa ficar mais caro do que o resto da Europa no próximo ano.

Portugal pode voltar a financiar-se nos mercados em condições muito próximas das da Alemanha, a maior economia europeia e a referência de segurança na Zona Euro. Atualmente, por cada 100 euros que pede emprestados a dez anos, o Estado português paga 3,73 euros de juros por ano, contra 3,26 euros pagos por Berlim.

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A Amundi, a maior gestora de ativos europeia com 2.579 mil milhões de euros em ativos sob gestão, acredita que esta diferença de 47 cêntimos pode cair para cerca de metade. Seria o valor mais baixo desde janeiro de 2008, antes de a crise financeira e o pedido de resgate à troika terem levado os juros da dívida portuguesa para máximos históricos.

A previsão é de Guy Stear, responsável pela estratégia para os mercados desenvolvidos do Amundi Investment Institute, que esteve esta terça-feira em Lisboa para apresentar aos jornalistas as perspectivas da gestora para 2027. “Quando penso em Portugal, se pensarmos nos spreads face às Bunds [Obrigações do Tesouro alemão], vemos os spreads portugueses a regressar aos 25 pontos base“, afirmou.

[Portugal tem mostrado] uma boa disciplina orçamental e têm expectativas de que o rácio da dívida face ao PIB desça, em grande parte por um efeito denominador. Guy Stear Analista do Amundi Investment Institute

O spread mede a distância entre os juros pagos por Portugal e pela Alemanha nas Obrigações a dez anos e está hoje nos 47 pontos base. Quanto menor for essa distância, menos paga o Estado para se financiar em comparação com Berlim.

Este ano, o indicador chegou a descer para 28,8 pontos base a 12 de janeiro, mas voltou a subir com a vaga de vendas nos mercados obrigacionistas. Em outubro atingiu os 58,5 pontos base, o valor mais alto desde abril de 2025.

Numa altura em que a Amundi diz preferir a dívida europeia à norte-americana, Guy Stear coloca Portugal entre os mercados com argumentos para atrair capital estrangeiro. “Para quem não vive em Portugal, há muitas coisas de que gostar no mercado português”, disse o analista.

A economia é o primeiro desses argumentos , com o analista a nota que o “crescimento do PIB real é forte”. Recorde-se que o PIB cresceu 2,4% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2025, de acordo com a estimativa rápida do INE.

, com o analista a nota que o “crescimento do PIB real é forte”. Recorde-se que o PIB cresceu 2,4% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2025, de acordo com a estimativa rápida do INE. O segundo são as contas públicas. Segundo Guy Stear, Portugal tem mostrado “uma boa disciplina orçamental e têm expectativas de que o rácio da dívida face ao PIB desça, em grande parte por um efeito denominador”, notou Guy Stear, numa referência ao facto de a economia crescer a um ritmo superior ao do endividamento. O rácio da dívida pública caiu para 89,7% do PIB em 2025 e a proposta de Orçamento do Estado aponta para 84,5% em 2027.

A inflação, que chegou aos 3,8% em outubro, o valor mais alto desde maio de 2023, é o ponto menos favorável da análise. Ainda assim, nas palavras e Guy Stear, “não é vertiginosa”. “Penso que é uma boa oportunidade para investidores de fora de Portugal”, resumiu.

A leitura positiva do especialista estende-se à bolsa nacional. “Há 18 meses, [o mercado acionista português] estava barato em termos de PE [rácio entre o preço das ações e os lucros das empresas] face à Europa. Neste momento tem praticamente o mesmo valor que a Europa”, notou Guy Stear.

A decisão de investir depende dos setores, com a Amundi a mostrar-se otimista em 2027 para os setores das utilities e do setor financeiro, segmentos que marcam presença na bolsa nacional. “Gostamos da exposição aos bancos e, por isso, achamos que Portugal tem aí uma oportunidade”.

Para as empresas de eletricidade, gás e água, antecipa um aumento dos resultados, apoiado nos investimentos nas redes elétricas e nas energias renováveis. Daí que Guy Stear admita que “o mercado português, em termos de PE, pode tornar-se mais caro do que o resto da Europa”.