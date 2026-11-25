A Proposta do Orçamento Geral do Estado para 2027 de Angola abre caminho à transformação da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) numa entidade administrativa independente. A mudança poderá alterar o modelo de financiamento, a nomeação dos administradores e os mecanismos de controlo do regulador.

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Assim, a ARSEG prepara-se para deixar a tutela do Ministério das Finanças, num processo que poderá concretizar em 2027 uma autonomia institucional prevista na legislação desde 2021, mas que ainda não tinha sido implementada. A alteração está associada às disposições da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2027 e insere-se numa reforma do modelo de organização dos organismos reguladores angolanos.

A mudança pretende aproximar o estatuto da ARSEG do modelo de entidade administrativa independente, reforçando a autonomia perante o Executivo e alterando a relação institucional com o Ministério das Finanças. O processo, contudo, ainda não tem um calendário de concretização definido, de acordo com a informação publicada esta quarta-feira pelo jornal angolano Expansão.

A independência já estava inscrita na lei

A base legal para esta transformação remonta à Lei n.º 27/21, de 25 de Outubro, que estabeleceu as bases das entidades administrativas independentes em Angola. O diploma define este tipo de organismo como uma entidade que exerce as suas atribuições com autonomia orgânica, funcional e técnica, sem direção, superintendência ou tutela administrativa do Poder Executivo. A lei prevê também autonomia administrativa e financeira, competências de regulação e fiscalização e poderes sancionatórios.

A Lei n.º 18/22, de 7 de Julho, que regula a atividade seguradora e resseguradora, já identifica a ARSEG como entidade administrativa independente, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O diploma atribui-lhe a regulação, supervisão, fiscalização e acompanhamento dos sectores segurador, ressegurador, dos fundos de pensões e da mediação de seguros e resseguros. A legislação previa, porém, que os estatutos da agência fossem definidos e aprovados por decreto presidencial, o que deixou por concretizar a transição institucional.

O enquadramento legal de 2022 não eliminou, na prática, a tutela ministerial. O próprio Plano de Atividades de 2026 da ARSEG, publicado em Novembro de 2025, descreve a agência como uma entidade sujeita à tutela do Ministério das Finanças e à superintendência do Presidente da República. Nesse documento, a instituição identifica-se igualmente como unidade orçamental, financiada através de Recursos Ordinários do Tesouro e de Recursos Próprios.

O que muda no modelo institucional?

A transformação em entidade administrativa independente deverá alterar a relação entre o regulador e o Executivo, nomeadamente no que respeita aos mecanismos de intervenção governamental, à governação da agência e às condições em que são nomeados os membros da sua administração. O modelo de independência implica também mecanismos próprios de responsabilização e fiscalização, em vez da tutela administrativa exercida pelo Ministério das Finanças.

A reforma insere-se num movimento mais abrangente de reorganização da Administração Pública angolana. A informação divulgada pelo Governo sobre a proposta do OGE para 2027 identifica igualmente a transformação de outros organismos reguladores em autoridades administrativas independentes, entre os quais o Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Água (IRSEA) e a Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

Financiamento e capacidade de supervisão

A autonomia institucional deverá ter reflexos na capacidade de gestão da ARSEG, incluindo na organização dos recursos humanos, na programação financeira e no desenvolvimento das ferramentas de supervisão. A agência tem como prioridades estratégicas para 2025-2029 o reforço da organização e gestão de talentos, a relação com as entidades supervisionadas, o desenvolvimento do mercado e a conduta de mercado e educação do consumidor.

A passagem para um estatuto independente não significa, contudo, ausência de controlo público, segundo a documentação da Assembleia Nacional de Angola. A Lei de Bases das Entidades Administrativas Independentes prevê autonomia, mas também um quadro legal de funcionamento, competências e responsabilização. A fiscalização financeira e institucional deverá continuar a ser assegurada pelos mecanismos previstos na lei.

A proposta do OGE 2027 está em apreciação parlamentar, depois de aprovada na generalidade em 12 de Novembro. A concretização da mudança de estatuto da ARSEG dependerá, assim, do processo legislativo e dos diplomas necessários à operacionalização da reforma.