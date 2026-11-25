O ativo

O índice norte-americano mais seleto, o Nasdaq 100, reúne as 100 maiores cotadas não-financeiras do alargado Nasdaq. É habitualmente usado como barómetro para as cotadas de maior capitalização bolsista do setor tecnológico, particularmente nos últimos anos em que este setor tem ganhado força à boleia dos avanços em inteligência artificial (IA).

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Nele estão cotadas como a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet e Meta. Juntas, as dez maiores componentes do índice pesam quase metade do valor total. Nessa lista a principal exceção, face às tecnológicas tradicionais, são a retalhista Walmart e a AMD e Micron Technology, ambas fabricantes de chips.

A marca

O sell-off tecnológico, com origem na saída de Jensen Huang do cargo de CEO da Nvidia e posterior regresso, intensificou-se esta quarta-feira, levando o Nasdaq 100 a desvalorizar mais de 4%. A queda acumulada leva a que a descida face ao anterior pico, em outubro, se aproxime dos 20%, levando o índice aproximar-se, de território de correção (quando cai mais de 10%) a “bear market”. As perdas perfazem 8,5 biliões de dólares em valor de mercado.

Assim, nos últimos seis meses o índice norte-americano recua 16,6% e já está ligeiramente negativo no saldo anual do ano, em 0,6%.

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A causa

A forte queda do índice tecnológico segue-se a um início de semana de grande euforia em Wall Street após o regresso do CEO da Nvidia, que levou as ações da empresa a disparar mais de 31%. Esta quarta-feira seguem a recuar cerca de 9%. Outras fabricantes de chip, como a Micron e a Broadcom também registam desvalorizações.

Também as ações da Anthropic estão a negociar abaixo do valor definido na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), o que levou a capitalização bolsista da cotada a descer para menos de um bilião de dólares pela primeira vez desde a abertura do capital.

O sell-off desta quarta-feira soma-se aos receios já existentes face ao elevado investimento em IA e à forma como vai ser financiado, num ambiente de taxas de juro mais altas. A aceleração do indicador favorito de inflação da Reserva Federal norte-americana (Fed) de outubro para 3,8% foi o catalisador para os receios de novas subidas das taxas de juro e encarecimento do financiamento em IA.

“Estamos a pedir aos mercados que financiem um dos maiores ciclos de investimento da história económica moderna, ao mesmo tempo que contemplamos um choque de política monetária que torna esse investimento mais dispendioso”, resumiu à Bloomberg Manish Singh da Crossbridge Capital. “Existe uma contradição óbvia“, notou.

O que esperar a seguir

Depois de um par de meses de maior turbulência nas tecnológicas mais expostas à IA, a entrada em bolsa da Anthropic era vista como luz ao fundo do túnel. Mas não foi bem assim. Apesar de terem valorizado no primeiro dia de negociação, as ações, recuaram, entretanto, para valores abaixo do preço definido no IPO, de 83 dólares por ação.

Esta quinta-feira é o Dia de Ação de Graças nos EUA o que poderá dar mais tempo aos investidores e ao mercado para digerir os acontecimentos dos últimos dias. As bolsas norte-americanas reabrem depois na sexta-feira para uma sessão mais curta.

Daqui para a frente muito vai depender da evolução das taxas diretoras definidas pela Fed e das justificações das tecnológicas para a elevada despesa com IA. Derek Halpenny, diretor de investigação de mercados globais da MUFG, argumenta isso mesmo, em declarações ao Financial Times. “Estes movimentos reforçam a nossa opinião de que o regresso de Jensen Huang foi apenas um episódio secundário em relação à verdadeira questão que está a minar a confiança: as taxas de juro mais elevadas, que estão a criar desafios para os investidores e a minar a confiança na sustentabilidade das estruturas de financiamento em vigor que estão a impulsionar a expansão da IA”, justificou.

A frase