A avaliação bancária das casas cresceu em outubro ao ritmo mais lento desde novembro de 2023, ao aumentar quatro euros para 2.282 euros por metro quadrado, um novo máximo da série que começa em 2011, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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O ritmo de subida também abrandou face ao mesmo mês do ano passado, ao crescer 12,7%, face aos 14,2% registados em setembro. O instituto refere ainda que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 31,4 mil, o que representa uma descida de 3,7% face ao mês anterior e de 7,4% face ao período homólogo.

O INE detalha que o Centro foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (1,2%), tendo-se registado uma única descida na Região Autónoma dos Açores (-0,7%). Em comparação com outubro de 2025, o valor mediano das avaliações cresceu 12,7%, registando-se a variação mais acentuada no Oeste e Vale do Tejo (16,4%), não se tendo observado qualquer redução.

A avaliação bancária dos apartamentos atingiu 2.670 euros por metro quadrado, o que representa um crescimento homólogo de 13,9%. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.548 euros/m2) e no Algarve (3.021 euros/m2), com o Alentejo e o Centro a apresentarem os valores mais baixos (1.713 euros/m2 e 1.740 euros/m2, respetivamente). “O Oeste e Vale do Tejo apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (20,3%), não se tendo verificado qualquer descida“, detalha o INE.

Já o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.640 euros por metro quadrado em outubro, o que representa um acréscimo de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.