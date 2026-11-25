Avaliação negativa do Governo atinge máximo, mas maioria rejeita eleições antecipadas
A avaliação negativa do Governo de Montenegro atingiu 44%, o valor mais alto desde que chegou ao poder. Saúde e habitação lideram as críticas, mas 72% defendem que a AD cumpra o mandato até 2029.
A avaliação negativa do Governo de Luís Montenegro atingiu os 44%, o valor mais elevado desde que o social-democrata assumiu funções como primeiro-ministro. Segundo uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica, realizada para o Público, a RTP e a Antena 1, 17% dos inquiridos classificam o desempenho do Executivo como “muito mau” e 27% como “mau”. Outros 41% consideram que a atuação da AD “não é boa nem má”, enquanto apenas 14% fazem uma avaliação positiva.
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Apesar do descontentamento, 47% dos portugueses não identificam nenhum partido da oposição capaz de governar melhor do que o atual Executivo. Entre os que apontam uma alternativa, o PS reúne a maior preferência, com 19%, à frente do Chega, com 15%. Além disso, 72% consideram que o Governo deve cumprir o mandato até ao fim, em 2029, enquanto um quarto dos inquiridos defende a realização de eleições antecipadas.
Quanto à relação com a oposição, os eleitores dividem-se entre a celebração de um acordo de governação com o PS e a manutenção de entendimentos lei a lei — ambas as opções recolhem 37% das respostas. Um acordo com o Chega é preferido por apenas 20%. A saúde e a habitação destacam-se como as áreas de pior desempenho do Executivo, concentrando, respetivamente, 65% e 61% de avaliações negativas.
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