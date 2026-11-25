O mais recente relatório sobre o luxo da Bain & Company alerta que o calçado é uma das categorias com pior desempenho em 2026, com uma quebra prevista de 3% a 5% em 2026, o que afeta diretamente este sector em Portugal. “Somos uma indústria fortemente exportadora, que coloca mais de 90% da sua produção nos mercados externos, pelo que qualquer alteração relevante nos padrões de consumo acaba, naturalmente, por ter consequências na atividade das empresas”, nota o diretor-executivo da APPICAPS, Paulo Gonçalves, ao ECO Avenida.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A desaceleração do segmento de luxo é particularmente relevante para Portugal, uma vez que temos uma indústria altamente especializada, que trabalha com algumas das mais prestigiadas marcas internacionais”, afirma o diretor executivo da APPICAPS – Associação Portuguesa da Indústria do Calçado, Componentes, Artigos Pele e Sucedâneos, ao ECO Avenida. Entre os principais produtores mundiais de calçado, Portugal mantém-se com o 2.º maior preço médio de exportação.

“Uma redução da procura pode traduzir-se em encomendas de menor dimensão, maior pressão sobre os preços e uma gestão mais exigente das capacidades produtivas”, acrescenta. A indústria do calçado reúne mais de 1500 empresas e mais de 42.500 trabalhadores, segundo os dados de 2024 da associação. Já este ano, o encerramento da fábrica ECCO, e o despedimento de 632 trabalhadores, pôs nome (e rostos) aos números do relatório da consultora Bain & Company.

A fábrica dinamarquesa, instalada em Santa Maria da Feira desde 1984 e especializada em calçado formal, casual e de golfe, era o terceiro maior operador do setor, com vendas de 74, 3 milhões de dólares, atrás da Gabor (91,1 milhões de dólares), que tem uma fábrica em Barcelos e reporta 1.151 trabalhadores no país. Seguia-se a dona das sapatarias Seaside (Sopropé, com 87,6 milhões de dólares e 662 empregos), segundo os dados do último World Footwear Yearbook 2026. Portugal está no 18.º lugar no ranking dos 20 maiores produtores de calçado do mundo, 2.º da Europa (apenas atrás da Itália).

Sapatilhas de luxo ou calçado de luxo

Na origem da quebra, estão, segundo Cira Cuberes, senior partner da Bain & Company, em entrevista ao ECO Avenida, “os aumentos significativos de preços dos últimos anos que tornaram os consumidores mais seletivos, sobretudo quando as melhorias percebidas na qualidade, no design ou na exclusividade não acompanharam a subida dos preços. Por outro, o calçado de luxo enfrenta uma concorrência crescente das marcas premium de desporto, das sapatilhas e dos produtos outdoor”.

Paulo Gonçalves nota que “a instabilidade económica e geopolítica, a perda de confiança dos consumidores e a pressão sobre o poder de compra têm condicionado o desempenho do mercado internacional. São fatores que poderão atenuar-se quando existir uma recuperação mais consistente da economia mundial”. O ano começou com uma guerra comercial por causa de tarifas aduaneiras, entretanto ilegalizadas pelo Supremo Tribunal, mas que fizeram o mercado norte-americano recuar, e continuou com o conflito com o Irão.

“Por outro lado, existem mudanças estruturais que dificilmente serão revertidas. As novas gerações têm hábitos de consumo diferentes, valorizam o conforto, a versatilidade e a autenticidade e estabelecem uma relação distinta com as marcas de luxo”, completa o responsável. “Não creio, por isso, que seja prudente antecipar uma recuperação automática em 2027. Aliás, as previsões internacionais apontam para uma recuperação moderada do segmento, que poderá não ser suficiente para compensar integralmente as perdas registadas em 2026”.

“O mercado poderá recuperar, mas não necessariamente com os mesmos produtos, os mesmos modelos de negócio ou os mesmos padrões de consumo. Mais importante do que esperar que o mercado regresse ao passado é preparar a indústria para as oportunidades do futuro”, alerta. “O nosso desafio é combinar esse conhecimento industrial com novas soluções tecnológicas, novos materiais e propostas de design mais contemporâneas. Não se trata de abandonar o calçado tradicional, mas de o reinventar e, simultaneamente, conquistar espaço em segmentos de maior crescimento”.

É também o que diz a responsável ibérica da Bain & Company para o sector do luxo. “O desafio das marcas não é apenas defender o seu posicionamento: é oferecer produtos distintivos, que justifiquem o preço premium e continuem relevantes para os estilos de vida dos consumidores”.

Paulo Gonçalves afirma, justamente, que “a indústria portuguesa é muito diversificada e integra empresas com posicionamentos distintos, desde o segmento de luxo ao calçado técnico, desportivo, profissional e de conforto” e lembra “o contexto internacional “particularmente exigente”.

“É precisamente por acreditarmos no futuro do calçado português que estamos a concretizar o maior esforço de investimento da nossa história. Não estamos à espera que as dificuldades desapareçam. Estamos a preparar as empresas para os desafios dos próximos anos”, diz. “Entre 2023 e 2025, a indústria portuguesa mobilizou investimentos da ordem dos 100 a 120 milhões de euros”. E acrescenta: “Estamos a falar de investimentos em automação, robótica, digitalização, sustentabilidade, novos materiais e desenvolvimento de produtos”. Um desses projetos é o BioShoes4All, que envolveu 69 parceiros, gerou 200 resultados científicos e mobilizou cerca de 60 milhões de euros, financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). “O futuro da indústria estará cada vez mais na interseção entre tecnologia, criatividade e conhecimento industrial. Portugal reúne condições muito favoráveis para se afirmar nesse espaço”.