A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira contratar a instalação de 68 câmaras de videovigilância na Baixa, bem como remodelar as instalações das esquadras e instalar um sistema de gravação de imagens, proposta que suscitou preocupações por incluir inteligência artificial.

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Em reunião pública do executivo municipal, a vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público, Joana Baptista (independente, indicada pelo PSD), apresentou quatro propostas para investir no sistema de videovigilância na cidade, com “um investimento superior a três milhões de euros”, tendo todos os documentos sido viabilizados com os votos contra de BE, Livre e PCP.

O PS também votou contra uma das propostas, nomeadamente a remodelação das instalações elétricas e de monitorização de CCTV (circuito fechado de televisão) no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), dotando-as de capacidade de monitorização das câmaras existentes, bem como à instalação de um sistema de receção e gravação de imagens na 1.ª Divisão, a contratar por 1,23 milhões de euros, pelo prazo de execução de 180 dias.

O voto do PS foi justificado com preocupações com a introdução de mecanismos de inteligência artificial quanto à instalação de um sistema de receção e gravação de imagens na 1.ª Divisão da PSP, indicou a vereadora socialista Alexandra Leitão, referindo que o caderno de encargos “não se limita a prever a gravação e a visualização”, porque exige que o provedor do serviço tenha “algoritmos de inteligência artificial para deteção de comportamentos anómalos”.

A vereadora do PS realçou a questão da legalidade quanto ao respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos e adiantou que o que pode vir a acontecer é que, uma vez adjudicada a empreitada, “os termos da adjudicação sejam ilegais”.

Essa preocupação quanto ao uso da inteligência artificial foi também assinala pelos vereadores do BE, Livre e PCP, exigindo respostas da governação PSD/CDS-PP/IL.

Em resposta, a vereadora Joana Baptista disse que a Câmara adquire a tecnologia e reabilita as esquadras, “mas a utilização e a visualização [das imagens] é da exclusiva responsabilidade da PSP”, acrescentando que é uma possibilidade o uso do algoritmo baseado em inteligência artificial para a deteção de padrões ou a gravação de ambientes naturalmente ruidosos.

Agradecendo os alertas da oposição, a responsável pelo pelouro de Projetos e Obras em Espaço Público assegurou que “tudo é respeitado, está em conformidade com a lei”, enquanto o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas (PSD), disse que irá falar com o comandante de Lisboa da PSP, acrescentando que “não imaginaria que a polícia fosse utilizar este tipo de equipamentos de maneira que não fosse legal”, assegurando que a legalidade deste processo.

Outras das propostas aprovadas são para a instalação de 68 câmaras de videovigilância na Baixa Pombalina, inclusive na Praça da Figueira, a contratar pelo valor de 1,8 milhões de euros (incluindo IVA), com o prazo de execução de 180 dias, no âmbito da Fase I do protocolo de colaboração para a instalação do sistema de videovigilância na cidade, que abrange 216 câmaras em 16 zonas da cidade, das quais estão já instaladas 133 câmaras nas zonas do Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré, Campo das Cebolas, Ribeira das Naus e Restauradores.

A vereadora Joana Baptista destacou ainda a expansão do sistema de videovigilância, no âmbito da Fase II, para zonas como o Martim Moniz, a Moraria, a Avenida Almirante Reis, o Castelo São Jorge e o eixo Restauradores — Saldanha, através de um novo protocolo entre o município e a PSP, através do Cometlis.

Foi ainda aprovada a cedência gratuita à PSP de 20 câmaras de vídeo portáteis e respetivos acessórios, com a vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público a explicar que serão utilizadas para vigilância do espaço público e para efeitos de investigação criminal.

A vereadora do PS Carla Madeira realçou que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), herdou em 2021, da anterior governação socialista, um processo completo para a instalação de 216 câmaras, inclusive sete adjudicadas, e realçou que, até ao momento, “ficaram instaladas apenas 106 câmaras deste lote” e pretende-se agora avançar com outras 68, mas ainda vão ficar a faltar 42 câmaras.

“Isto é um atraso completamente inadmissível para o PS”, indicou a socialista, referindo que tal corresponde a uma média 21 câmaras instaladas por ano, e esperando que “este processo agora acelere”, porque, caso contrário, “só daqui a 19 anos” é que a cidade vai ter todos estes equipamentos de videovigilância instalados.

O vereador do Chega, Bruno Mascarenhas, disse que, “infelizmente, há um problema de insegurança na cidade” apontando como zona problemática a Rua do Benformoso, no Martim Moniz, e sugeriu que as novas câmaras incluam o Largo de São Domingos, tendo Joana Baptista adiantando que serão instaladas três câmaras nesse local.

A vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público indicou que a videovigilância faz farte do ecossistema de segurança da cidade, em que se inclui a limpeza urbana e a iluminação, revelando que “dentro de breve vai haver também uma esquadra móvel no Martim Moniz, com a Polícia Municipal”, destacando a aposta na compra de postos móveis para policiamento de proximidade.

João Ferreira, do PCP, considerou que não é com a cidade “cheia de câmaras” de vigilância que se vai garantir segurança dos cidadãos, defendendo que é preciso reverter o caminho de encerramento de esquadras e reforçar o policiamento comunitário.

Já o vereador do Livre, Carlos Teixeira, disse que uma cidade que recorre à videovigilância “é uma cidade que desistiu de promover o policiamento comunitário, o policiamento de proximidade”

Do BE, Ricardo Moreira defendeu que Lisboa é uma cidade segura, considerou que a videovigilância não tem efeito dissuasor e acrescentou que a capital não precisa de câmaras com inteligência artificial a decidir se os cidadãos são criminosos.