A RTP1 foi o canal com mais programação nacional, com 82,7% no primeiro semestre e 80,7% no terceiro trimestre deste ano.

A RTP1, a RTP2, a SIC e a TVI emitiram até setembro cerca de 18 mil horas de programas produzidos em Portugal. São mais de 12 mil no primeiro semestre e quase seis mil no terceiro trimestre, revelam os dados da MediaMonitor. O divertimento foi o tipo de programa mais emitido nos dois períodos, ocupando mais de um terço das grelhas.

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A produção nacional representou 69,9% da oferta destes canais no semestre e 67,6% no trimestre. Os programas de outros países da UE foram os segundos mais frequentes nos dois períodos, com 7,3% e 7,6% da grelha, respetivamente.

As coproduções representaram 3,3% da oferta no semestre e 4,2% no trimestre. Seguiram-se, no semestre, os programas do resto do mundo (2,1%) e, no trimestre, os produzidos no Brasil (2,3%).



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A RTP1 foi o canal com mais programação nacional, com 82,7% no semestre e 80,7% no trimestre. Seguiram-se a TVI — 76,7% e 76,3% — e a SIC — 68,8% e 69,8% –. A SIC teve também o maior peso de programas produzidos no Brasil, representado 4% da grelha no semestre e 4,6% no trimestre.

A RTP2 foi o canal com a grelha mais diversa. A produção nacional representou 51,3% da sua grelha no semestre e 43,6% no trimestre, e os programas de outros países da UE 25,5% e 28,7%.

Divertimento lidera a oferta

O divertimento ocupou 5.059 horas no primeiro semestre (34,1%) e 2.592 horas no terceiro trimestre (34,2%), num total de 7.651 horas. Seguiu-se a informação, com 3.262 horas (22%) e 1.681 horas (22,2%). Depois vieram a ficção, com 2.710 horas (18,3%) e 1.313 horas (17,4%), e a cultura geral, com 1.771 horas (12%) e 851 horas (11,2%).



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A RTP1 respondeu pela maior fatia de informação, com 41,4% no semestre e 41,6% no trimestre. A TVI respondeu pela maior fatia do divertimento (30,2% e 29,1%) e a SIC pela da ficção (32,7% e 30,3%).

A RTP2 garantiu 96,5% da programação de arte e cultura no semestre e a totalidade no trimestre. O canal respondeu também pela maior parte dos programas para a juventude, com 87,1% no primeiro semestre e 88,4% no terceiro trimestre.

Esta análise foi realizada com recurso ao software YumiAnalytics Web da MediaMonitor, com a base de dados CAEM-TV. O primeiro semestre corresponde ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2026 e o terceiro trimestre ao de 1 de julho a 30 de setembro. Não foi considerado o tempo de emissão de publicidade.