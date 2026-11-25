Exclusivo CAP exige “correção” do ‘IVA zero’. Medida será “ineficaz” sem “compensação” aos produtorespremium
Apoio em 2023 incluía 140 milhões de euros os apoios à produção agrícola para mitigar os custos de produção. Foi este apoio, diz a CAP, que permitiu a estabilização ou redução de preços à saída.
A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) exige ao Parlamento que corrija a medida do 'IVA zero', considerando que, sem apoio à produção na mitigação dos custos dos fatores de produção, "não será eficaz e irá gerar um efeito perverso e altamente indesejável".
"A CAP entende que a medida do 'IVA zero', sem a componente da compensação pelo aumento dos custos de produção aos agricultores, é uma medida incompleta", adianta a confederação liderada por Luís…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
CAP exige “correção” do ‘IVA zero’. Medida será “ineficaz” sem “compensação” aos produtores
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários