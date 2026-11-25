A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) exige ao Parlamento que corrija a medida do 'IVA zero', considerando que, sem apoio à produção na mitigação dos custos dos fatores de produção, "não será eficaz e irá gerar um efeito perverso e altamente indesejável".

"A CAP entende que a medida do 'IVA zero', sem a componente da compensação pelo aumento dos custos de produção aos agricultores, é uma medida incompleta", adianta a confederação liderada por Luís…