A Carris vai disponibilizar na primeira quinzena de dezembro todos os relatórios sobre os funiculares históricos de Lisboa, incluindo o da Glória, que descarrilou em 2025, informou esta quarta-feira o vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Reis (PSD).

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“Demos orientações à Carris para disponibilizar [os relatórios], e creio que posso dizer que a Carris se prepara para disponibilizar isto durante a primeira quinzena de dezembro. Como sabem, estamos no dia 25 de novembro, portanto, durante a primeira quinzena de dezembro a Carris vai disponibilizar”, informou o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), em resposta a questões da oposição na reunião pública de vereadores que está a decorrer nos Paços do Concelho.

Em causa está a divulgação de relatórios técnicos relativos aos funiculares explorados pela empresa municipal Carris (Glória, Lavra, Graça, Bica e Santa Justa), no âmbito de uma investigação jornalística da TVI/CNN, datados de outubro e novembro de 2025 e que identificavam desconformidades, deficiências de segurança e necessidades de intervenção.

A oposição acusou a governação de Carlos Moedas de mentir e esconder aqueles relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM).

Gonçalo Reis revelou esta quarta-feira que os relatórios lhe foram entregues “em mãos” pelo presidente da Carris, Rui Lopo, em outubro, sem precisar o dia, e insistiu que em junho, numa reunião com a Carris e os vereadores da oposição, a administração da empresa referiu a existência dos documentos do CATIM, embora não os tenha apresentado.

Câmara sabia que elevadores “estavam impróprios” para operar

Na discussão desta quarta-feira, o vereador do PS Pedro Anastácio salientou que se sabe agora que a partir de 2022, 2023 e 2024, era conhecido que os elevadores “estavam impróprios” para operar.

“A Câmara e a Carris tinham informação antes do acidente para mandar suspender o funcionamento dos elevadores, e não o fez“, vincou o socialista, manifestando “uma certa descrença” na promessa de divulgar toda a informação disponível antes das conclusões das auditorias ao acidente que causou a morte a 16 pessoas.

Já o vereador Ricardo Moreira, do BE (em substituição de Carolina Serrão), pediu ao presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), que “assuma a responsabilidade, que não é criminal, que não é técnica, mas é política“.

“Não haverá crise nenhuma na cidade de Lisboa se o senhor sair, não haverá sequer eleições, o senhor vice-presidente, Gonçalo Reis, pode muito bem assumir o lugar e a Iniciativa Liberal deixa de ter com que se envergonhar. O senhor presidente Carlos Moedas é que é a crise na Câmara Municipal de Lisboa, porque mentiu e escondeu sobre a tragédia do elevador da glória e a segurança dos elevadores”, apontou o bloquista.

Quanto aos três acidentes recentes nos elétricos da Carris, Ricardo Moreira lembrou que o BE pediu explicações à liderança PSD/CDS-PP/IL, defendendo que “as pessoas têm de saber se estão seguras quando apanham o elétrico da Carris“, mas o presidente da Câmara “nada disse”.

Pelo Livre, o vereador Carlos Teixeira apresentou uma recomendação pela transparência sobre o acidente do ascensor da Glória e sobre o estado dos equipamentos e a manutenção, que foi rejeitada com os votos contra da maioria PSD/CDS-PP/IL.

“Esta recomendação não aponta culpados, pede três respostas: que informação foi produzida antes do acidente e quem dela teve conhecimento? Por que é que ninguém agiu? E nesta cidade onde ainda descarrilam elétricos, afinal, qual é o estado atual dos transportes públicos municipais?”, apontou Carlos Teixeira.

Já João Ferreira, do PCP, lembrou declarações de Moedas na semana passada, em que disse que não conhecia nem tinha de conhecer o conteúdo daqueles relatórios do CATIM, o que classificou como “uma enorme irresponsabilidade” por parte do autarca.

“Nós temos de saber não só do conteúdo destes, mas de todos os outros que à data de hoje não são ainda conhecidos”, afirmou o comunista, pedindo que sejam incluídos na documentação que vai ser disponibilizada pela Carris também os concursos que foram feitos para a manutenção.

Pelo Chega, Bruno Mascarenhas acusou Moedas de só ter mudado de discurso “porque aconteceu uma reportagem televisiva”, caso contrário “continuaria a mentir” à oposição e aos lisboetas.

Mascarenhas abordou ainda a questão da seguradora da Carris, a Fidelidade, que, segundo documentos sobre o processo de indemnização às vítimas recentemente divulgados na comunicação social, considerou que o elevador da Glória não podia ser visto como um meio de transporte altamente confiável, perguntando ao presidente da CML se vai imputar aos lisboetas aquela responsabilidade caso a companhia de seguros entender que não há condições para pagar as indemnizações.

Em resposta, Carlos Moedas reiterou que só teve conhecimento dos relatórios do CATIM aquando da investigação jornalística.

“O que eu quero saber é a auditoria final, para ver quem é que tem a culpa – eu e os outros lisboetas. Agora, estarmos aqui a ter relatórios técnicos com os quais os políticos podem tentar interferir nos técnicos, eu, para mim, isso é fora de questão, os técnicos não podem ter pressão política“, ressalvou o presidente da CML.