A Católica Lisbon School of Business & Economics (Católica-Lisbon SBE) lança esta quinta-feira, dia 26 de novembro, o Pacto Longevidade Intergeracional esta quinta-feira, através do seu Center on longevity leadership.

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“Trata-se de compromisso público e voluntário, que desafia as organizações a tornar os seus locais de trabalho inclusivos em relação à idade, desde a entrada dos colaboradores até à sua saída”, esclarece a instituição num comunicado enviado às redações.

Cinco empresas “de referência” já confirmaram a adesão à iniciativa: Fidelidade, MEO, Servier, Trivalor e VdA. O compromisso oficial pelos CEO das empresas signatárias realiza-se esta quinta-feira, na Católica-Lisbon SBE.

“As empresas que souberem reter a experiência, investir na formação ao longo de toda a carreira e pôr gerações diferentes a aprender umas com as outras vão estar mais bem preparadas para o futuro. O Pacto Longevidade Intergeracional junta empresas que decidiram liderar essa mudança”, destaca Céline Abecassis-Moedas, diretora académica do center on longevity leadership, acrescentando que “juntas, trabalham para adotar práticas concretas, e todos os anos vamos acompanhar e partilhar os progressos alcançados”.

Cinco empresas “de referência” já confirmaram a adesão à iniciativa: Fidelidade, MEO, Servier, Trivalor e VdA. O compromisso oficial pelos ‘ceo’ das empresas signatárias realiza-se esta quinta-feira, na Católica-Lisbon SBE.

O Pacto estrutura-se em três áreas de atuação: formação, competências e respeito; bem-Estar, cultura e transição; e recrutamento, inclusão e mobilidade.

As empresas signatárias terão de criar iniciativas intergeracionais através de sete compromissos concretos: respeitar os colaboradores em todas as fases da carreira, garantir acesso equitativo à formação e investir na transferência de conhecimento, cuidar da saúde e bem-estar com apoios adaptados (incluindo colaboradores cuidadores), lutar contra o idadismo e acompanhar a transição para a reforma, recrutar sem barreiras etárias e valorizar de forma visível a experiência e competências independentemente da idade.

As empresas comprometem-se também a reportar anualmente cinco indicadores de progresso até 2028, como a proporção de trabalhadores com 50 ou mais anos, a proporção de formação destinadas a trabalhadores com mais de 50 anos, a proporção de novas contratações com mais de 50 anos, a proporção de trabalhadores com mais de 50 anos que mudaram de função internamente e a percentagem de trabalhadores motivados, segmentada por faixa etária.

“As empresas fundadoras assumem ainda o papel de embaixadoras, comprometendo-se a convidar novas organizações a juntarem-se ao movimento para acelerar a transição para a economia da longevidade em Portugal”, refere o comunicado.

Portugal é hoje o 2.º país mais envelhecido da União Europeia (UE), onde 38% da população tem mais de 55 anos. A instituição aponta que o país tem a 4.º pior taxa de renovação geracional da UE e que 20% da força do trabalho já está acima dos 55 anos. Por isso, “a gestão do talento sénior e a colaboração entre gerações tornam-se fatores críticos para a competitividade das empresas”, lê-se no comunicado.

O Center on longevity leadership da Católica-Lisbon SBE é uma plataforma inderdisciplinar, criada em novembro de 2025, que se dedica à capacitação de líderes e organizações para os desafios e oportunidades da transformação demográfica e da economia da longevidade.