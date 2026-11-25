“A Rússia sabe exatamente o que quer. E a Rússia quer mais do que a Ucrânia“, afirmou Friedrich Merz no Bundestag (parlamento alemão), durante o debate sobre o Orçamento do Estado alemão para 2027, defendendo que o apoio militar e financeiro a Kiev é também uma forma de proteger a Europa.

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“É preciso dizê-lo repetidamente, tanto à extrema-direita como à extrema-esquerda. A Rússia está a intensificar a escalada na região do Báltico, na Polónia, no Mar Negro; está a intensificá-la no Espaço e, neste momento, também de forma significativa no nosso próprio país”, declarou Merz, citado pela Reuters. O chanceler acusou Moscovo de estar a alargar a sua atuação a diferentes geografias e domínios.

Perante este cenário, Merz defendeu o aumento do investimento alemão em Defesa e a manutenção da assistência a Kiev. “Ao apoiar a Ucrânia, estamos também a proteger-nos”, vincou, acrescentando que a Alemanha está a retirar ensinamentos do conflito, tanto para aplicações tecnológicas civis como para o desenvolvimento de capacidades militares.

O Governo alemão pretende mais do que duplicar a despesa em Defesa, elevando-a para mais de 200 mil milhões de euros até 2030, o equivalente a 3,7% do produto interno bruto (PIB). O objetivo consta do projeto orçamental para 2027 e está alinhado com os compromissos assumidos por Berlim no âmbito da NATO, segundo a agência de notícias.

A proposta orçamental mantém também a Ucrânia entre as prioridades financeiras do Executivo alemão. O projeto para 2027 reserva 11,6 mil milhões de euros para apoiar Kiev, mantendo a assistência num nível elevado, de acordo com o Ministério das Finanças alemão.

O chefe do Executivo de Berlim defendeu ainda que o próximo orçamento plurianual da União Europeia, relativo ao período de 2028 a 2034, deve concentrar os recursos em áreas que reforcem a capacidade estratégica do bloco. “Nas negociações, estou a defender que a despesa seja limitada e concentrada naquilo que realmente torna a Europa mais forte: segurança e competitividade”, frisou Merz.

A posição surge antes de uma cimeira extraordinária dos líderes europeus, marcada para quinta e sexta-feira, na qual será discutida a proposta de orçamento de 1,582 biliões de euros apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. O plano representa uma redução de cerca de 40 mil milhões de euros face à proposta apresentada pela presidência irlandesa do Conselho em outubro.