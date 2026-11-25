A aprovação de medidas do PS e Chega, em coligação negativa, contra a vontade do Executivo aprofundou o confronto entre o Governo e o Parlamento. Montenegro diz que o país está perante uma “tempestade política”, mas garante que tudo fará para evitar uma crise. As sondagens dão vantagem ao PS em vários estudos recentes, enquanto os politólogos, ouvidos pelo ECO, veem uma governação minoritária cada vez mais difícil, embora não antecipem todos uma queda imediata.

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O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) passou no Parlamento, graças à abstenção do PS, mas a aprovação de alterações da oposição deixou o Governo perante um problema político que ultrapassa as contas públicas: como governar quando PS e Chega conseguem juntar votos para alterar medidas centrais do Executivo? A votação não torna inevitáveis eleições antecipadas, mas expôs os limites da estratégia de Luís Montenegro de procurar maiorias diferentes consoante os dossiês.

Durante o encerramento do debate do OE2027, o primeiro-ministro reconheceu que o país atravessa uma “tempestade política”, mas procurou afastar a hipótese de eleições. “O Governo tudo fará para evitar uma crise política e constitucional”, afirmou, comprometendo-se também a analisar a natureza das normas aprovadas pela oposição. Ao mesmo tempo, acusou PS e Chega de serem “desleais, imaturos, irresponsáveis, pouco coerentes” e de revelarem “impreparação” para governar.

"O Governo tudo fará para evitar uma crise política e constitucional.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Montenegro apontou como exemplos do que considera incoerências o IVA zero sobre bens alimentares essenciais e a revogação da taxa reduzida de IRS (10%) para senhorios com rendas até 2.300 euros, que foram aprovados por proposta dos socialistas e com a ajuda do Chega. Sobre esta última, disse que a medida aprovada representa “um aumento de 150%, em sede de IRS” para mais de 700 mil contratos de arrendamento. Há ainda a conversão do bónus aos pensionistas num aumento permanente, iniciativa do PS que passou graças aos votos favoráveis do partido de André Ventura, e o congelamento das propinas no ensino superior, medida do Chega que foi viabilizada pelo partido de José Luís Carneiro.

No entanto, o chefe do Executivo garantiu que o país não terá o défice de 0,2% que o Governo atribui às alterações parlamentares: “Nós não vamos ter esse défice”, afirmou, prometendo “corrigir os erros, as irresponsabilidades, as incoerências e as inconsistências” da oposição. Resta saber como tencionar “corrigir” esses erros e se admite a hipótese de recorrer ao Tribunal Constitucional para pedir a fiscalização sucessiva de normas aprovadas pela oposição, diga-se, por PS e Chega.

A contradição entre falar em bloqueio e afastar uma crise foi identificada por André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, em declarações ao ECO. “Há uma óbvia inconsistência”, diz, “em afirmar que o país está bloqueado e simultaneamente afastar um cenário de crise política”. Ainda assim, considera difícil que Montenegro avance para eleições antecipadas por iniciativa própria: o primeiro-ministro sabe que os eleitores estão cansados de eleições sucessivas e que a AD está numa “posição desfavorável”.

Há uma óbvia inconsistência em afirmar que o país está bloqueado e simultaneamente afastar um cenário de crise política. André Azevedo Alves Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica

Também Bruno Ferreira Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, vê sinais de que o país está a caminhar para eleições, mas ressalva que “ninguém quer ser responsabilizado por as convocar”.

A intervenção de Pedro Passos Coelho acrescentou pressão ao debate. O antigo primeiro-ministro disse que “não aceitaria” governar nestas condições e que é “ousado” considerar que o cenário não constitui uma crise. Esta segunda-feira, foi mais longe: “A crise está cá”, afirmou, desafiando o Parlamento a escolher um novo Governo se não estiver satisfeito com o atual.

Bruno Ferreira Costa interpreta as palavras de Passos como uma forma de pressão dirigida sobretudo ao primeiro-ministro. O antigo líder do PSD pode parecer solidário com Montenegro, mas, ao dizer que não governaria com um Orçamento alterado pelo Parlamento, “coloca uma pressão adicional sobre o primeiro-ministro e não sobre a oposição”.

“Se o cenário de instabilidade se mantiver, o Governo pode ser obrigado a dois caminhos: remodelação, procurando um novo impulso governativo ou forçar a convocação de eleições, procurando demonstrar que está, efetivamente, impedido de governar”, aponta.

Paula do Espírito Santo, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, considera que Passos expôs a fragilidade da posição do Governo. Ao dizer que “o Parlamento está a governar” e que não aceitaria governar nessas condições, o antigo primeiro-ministro pôs em causa a tese de Montenegro de que é possível evitar uma crise apesar do bloqueio parlamentar. Para a investigadora, uma legislatura apontada para terminar em 2029 torna-se mais difícil de sustentar “se cada pacote de reformas ou novo orçamento implicar uma derrota estratégica para o Executivo”.

Se o cenário de instabilidade se mantiver, o Governo pode ser obrigado a dois caminhos: remodelação, procurando um novo impulso governativo ou forçar a convocação de eleições, procurando demonstrar que está, efetivamente, impedido de governar. Bruno Ferreira Costa Professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior

A politóloga considera que o modelo de governação minoritária “com geometria variável sem acordos formais” está esgotado. A estratégia de Montenegro — procurar apoios ora no PS, ora no Chega — “ruiu” quando os partidos perceberam que podiam convergir em medidas populares e isolar o Governo. Isso não significa uma queda imediata, sublinha, mas deixou a AD num “ciclo puramente defensivo e de desgaste contínuo”.

“Luís Montenegro procura afastar a palavra ‘crise’ para projetar resiliência e não dar o pretexto institucional para uma dissolução, mas a sua queixa sobre ‘bloqueio institucional’ e o aviso de que ‘se a oposição quer governar, que se entenda’ mostram o limite prático da sua margem”, anota.

Sílvia Mangerona, politóloga, investigadora e professora universitária, alerta que afirmar que o país está bloqueado “é arriscado” para o primeiro-ministro, porque equivale a reconhecer uma crise política profunda e a abrir caminho a cenários de eleições antecipadas. A insatisfação com o custo de vida e os problemas da habitação, acrescenta, pode alterar a disposição dos eleitores perante a instabilidade.

“É arriscado o primeiro-ministro afirmar que o país está bloqueado porque o mesmo será reconhecer que estamos perante uma crise política profunda e com riscos de impasse político. Assim sendo, abre caminho a cenários que podem conduzir a eleições antecipadas”, alerta.

Luís Montenegro procura afastar a palavra ‘crise’ para projetar resiliência e não dar o pretexto institucional para uma dissolução, mas a sua queixa sobre ‘bloqueio institucional’ e o aviso de que ‘se a oposição quer governar, que se entenda’ mostram o limite prático da sua margem. Paula do Espírito Santo Professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa

Azevedo Alves é mais cauteloso quanto a um fim de ciclo imediato. O Governo dá sinais de esgotamento, admite, mas o PSD é “um partido unido essencialmente pelo poder”, pelo que “o fim de ciclo pode ainda demorar algum tempo”.

Carneiro viabilizou o OE, mas endureceu o discurso

A posição do PS também é ambivalente. José Luís Carneiro justificou a abstenção socialista com a intenção de “evitar uma crise política” e insistiu que a única negociação para viabilizar o Orçamento decorreu com Luís Montenegro. “Pode ficar descansado da minha parte. Nunca tive conversas políticas com o líder do Chega e não espero vir a ter”, afirmou, durante o encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2027, afastando qualquer entendimento político com André Ventura.

Mas, depois de as propostas da oposição terem sido aprovadas, Carneiro responsabilizou o Executivo pelos resultados orçamentais. “O Governo tem todas as condições, sem qualquer desculpa, para apresentar os resultados que prometeu. O Governo não tem álibis”, disse. E acrescentou: “Se o país entrar em défice no próximo ano, como já alertaram a Comissão Europeia e o Conselho das Finanças Públicas, só há um responsável: o próprio Governo.”

É arriscado o primeiro-ministro afirmar que o país está bloqueado porque o mesmo será reconhecer que estamos perante uma crise política profunda e com riscos de impasse político. Assim sendo, abre caminho a cenários que podem conduzir a eleições antecipadas. Sílvia Mangerona Politóloga, investigadora e professora universitária

O líder socialista chamou ao OE2027 “um mau orçamento”, embora considere que as alterações do PS o tornaram “um pouco menos mau”. Acusou ainda o Executivo de não ter uma “proposta política para o futuro” e prometeu que o PS continuará a apresentar uma alternativa. O tom é mais agressivo do que o usado para justificar a abstenção, mas Carneiro mantém a distinção entre viabilizar o Orçamento para evitar uma crise e apoiar as políticas do Governo.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, respondeu às maiorias formadas por PS e Chega com um apelo para que a oposição não bloqueie o Executivo. “Portugal não precisa de somar às dificuldades que já tem uma crise política”, afirmou. “O Governo foi aqui viabilizado, não deve ser aqui bloqueado”, defendeu.

O social-democrata acusou o PS de tentar governar a partir do Parlamento com o apoio do Chega, a que chamou uma “geringonça” e um “bloco fatal”. “Os portugueses despejaram o Partido Socialista do Governo. O Chega quer abrir-lhe a porta do Governo através do Parlamento”, declarou, acusando ambos os partidos de não terem “maturidade, responsabilidade nem seriedade política”.

"O Governo tem todas as condições, sem qualquer desculpa, para apresentar os resultados que prometeu. O Governo não tem álibis.” José Luís Carneiro Secretário-geral do PS

O cenário eleitoral ganha relevo com sondagens recentes que colocam o PS na frente. A Pitagórica, com recolha de dados até 23 de novembro, atribui 30,3% das intenções de voto aos socialistas, 27,5% ao Chega e 23,5% à AD. Já o barómetro da Intercampus divulgado a 20 de novembro dava ao PS 26,3%, contra 22,2% do Chega e 21,4% da AD. Nesse estudo, o PS subiu 3,8 pontos face a outubro.

Os resultados, porém, não são uniformes. O estudo do CESOP–Universidade Católica, divulgado a 19 de novembro, colocava a AD em primeiro, com 26%, seguida do PS, com 25%, e do Chega, com 23%. E as sondagens não permitem concluir que a aprovação final do Orçamento tenha provocado uma subida socialista: o trabalho de campo da Intercampus terminou antes da votação final, enquanto o da Pitagórica atravessou o período das votações.

André Ventura aproveitou a convenção do Chega, no fim de semana passado, para apresentar o partido como alternativa. “Estou pronto para ser primeiro-ministro”, afirmou, dizendo não ter “desculpas para não ganhar as próximas eleições legislativas”. A declaração confirma que o líder do Chega está a preparar o partido para disputar o poder, mas não significa que esteja a pedir eleições imediatas.

"Estou pronto para ser primeiro-ministro.” André Ventura Presidente do Chega

A hipótese de eleições antes do previsto ganhou força porque o OE2027 revelou que o Governo pode perder votações relevantes mesmo depois de ter conseguido viabilizar o documento. Mas o calendário continua incerto. Montenegro promete aguentar a legislatura até ao fim, Carneiro diz que viabilizou o Orçamento precisamente para evitar uma crise política, e a AD surge em posição difícil nas sondagens. Como resume Paula do Espírito Santo, uma antecipação dependerá de “o momento em que a convivência se torne materialmente impossível” ou de uma derrota futura num momento-chave.

O OE não determina o fim da legislatura, mas enfraquece a expectativa de que esta chegará ao seu termo sem sobressaltos. Eleições no final de 2027 tornaram-se um cenário mais plausível, mas ainda não são o desfecho inevitável da crise que todos descrevem e que nenhum dos principais protagonistas, por enquanto, quer assumir, de acordo com os politólogos.