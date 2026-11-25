O projeto de orçamento para a época de 2026/27 recebeu o apoio de 39,7 votos a favor, o que representa 88% de apoio, com 1 abstenção e 4,3 votos contra. Por seu lado, as contas anuais da época 2025/26 foram aprovadas com 39,7 votos a favor, o que representa 88% de apoio, 2,1 abstenções e 3,2 votos contra. O processo de votação nas Assembleias é realizado através de um sistema eletrónico secreto, garantindo assim a independência e a liberdade de decisão de cada clube.

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O apoio manifestado por quase a totalidade dos clubes às contas e ao planeamento económico para a presente época, em votação secreta, indica a unidade existente em torno da atual gestão e de um modelo de continuidade que os seus responsáveis defendem como visando o crescimento sustentável e responsável de toda a competição.

A sessão contou ainda com a presença do presidente da RFEF, Rafael Louzán, numa nova demonstração do clima de colaboração e unidade institucional entre as principais organizações do futebol espanhol, bem como da vontade de continuar a trabalhar em conjunto em benefício dos clubes e de todo o futebol espanhol.