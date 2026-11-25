Colibri faz pausa ao Natal e troca bacalhau por croquetes em nova campanha
A campanha “DesNatal”, que arranca esta quarta-feira, está presente em televisão, rádio, digital e nas áreas de conforto da Brisa, com criatividade da Funny How e planeamento de meios da Arena Media.
Numa altura em que as marcas multiplicam as campanhas natalícias, a Colibri propõe uma pausa nas tradições da época. A marca de restauração das áreas de serviço da Brisa lança esta quarta-feira, 25 de novembro, a campanha “DesNatal”, que troca, com humor, o bacalhau, o bolo-rei e as rabanadas pelos sabores habituais da marca, como croquetes, sandes e pastéis de nata.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Sob o mote “A sonhar com uma pequena pausa do Natal?”, a campanha parte da ideia de que, depois de semanas de almoços, jantares e celebrações, pode apetecer uma alternativa à gastronomia tradicional da época.
A comunicação decorre até 3 de janeiro e está presente em televisão, rádio e digital, estendendo-se também às lojas Colibri, nas áreas de conforto das autoestradas. Nestes espaços, a iniciativa inclui árvores de “DesNatal”, decoradas com referências aos produtos da marca, acessórios temáticos nas fardas dos colaboradores e menus que reinterpretam elementos tradicionais do Natal.
A campanha chega também à banda sonora das lojas, que durante este período deixam de passar as habituais músicas natalícias.
Com esta iniciativa, a Colibri procura associar a experiência da marca à conveniência e ao conforto nas viagens, reforçando também a importância das pausas durante a condução para descansar e recuperar energias, explica em comunicado.
A campanha foi desenvolvida pela Funny How, enquanto a estratégia e o planeamento de meios estão a cargo da Arena Media.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Colibri faz pausa ao Natal e troca bacalhau por croquetes em nova campanha
{{ noCommentsLabel }}