O Congresso da Indústria de Moldes, que decorre nos dias 26 e 27 de novembro, vai reunir dois membros do Governo, num momento em que o setor procura reforçar a competitividade internacional e responder aos desafios que enfrenta na Europa. No encerramento do encontro, a CEFAMOL vai entregar ao Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, um conjunto de propostas de intervenção destinadas a apoiar o desenvolvimento da indústria.

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Fernando Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, participa no congresso no dia 26 de novembro. Já no último dia do evento, a agenda contempla a apresentação das propostas de intervenção do setor, seguida do encerramento por Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Consulte o programa completo aqui.

A iniciativa surge num contexto particularmente desafiante para a indústria portuguesa de moldes, que exporta cerca de 85% da sua produção para 86 países e enfrenta uma pressão competitiva crescente no mercado europeu. A internacionalização, a capacidade de adaptação e a criação de condições para sustentar a competitividade são, por isso, temas centrais para o setor.

A entrega das propostas ao Ministro da Economia pretende colocar em cima da mesa medidas que contribuam para responder aos desafios da indústria e reforçar as condições de crescimento e desenvolvimento de um setor com forte vocação exportadora.

O Congresso da Indústria de Moldes reúne empresas, especialistas e representantes institucionais para discutir o futuro da indústria num contexto de transformação económica, tecnológica e geopolítica.